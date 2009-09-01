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«Крыша». Премьера в «Ударнике»

1 сентября
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1 сентября 2009
1 сентября в кинотеатре «Ударник» прошла премьера первого полнометражного художественного фильма Бориса Грачевского «Крыша».
Это событие стало для многих хорошей возможностью приятно провести время всей семьей в День Знаний. Гостей и представителей СМИ встречал режиссер Борис Грачевский. Многие гости, актеры и члены съемочной группы пришли на премьеру со своими близкими: актер Сергей Белоголовцев с женой, певица Слава с дочерью, писательница и телеведущая Мария Арбатова с мужем, ведущий Дмитрий Дибров с женой. Юные исполнительницы главных ролей Мария Белова, Анфиса Черных и Соня Ардова пригласили на премьеру своего первого фильма родителей. Поздравить Бориса Грачевского с премьерой пришел его сын Максим. В первый учебный день премьеру посетили и ученики московских школ и их учителя, прглашенные Департаментом образования города Москвы.
Поздравить создателей фильма «Крыша» с премьерой также пришли актеры Андрей Ургант, Сергей Шакуров, Анна Терехова, художник Сергей Цигаль, поэтесса Лариса Рубальская, режиссер Алла Сурикова и др.
Перед началом показа оркестр им. Ю.В.Силантьева под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Александра Клевицкого, автора музыки к фильму «Крыша», исполнил композицию Исаака Дунаевского – увертюру к кинофильму «Дети капитана Гранта». Затем на сцену поднялся Борис Грачевский и под аккомпанемент оркестра исполнил песню «Мама». Режиссер пригласил на сцену актерский ансамбль картины: Валерия Гаркалина, Ольгу Прокофьеву, Анатолия Журавлева, Артема Артемьева, Сергея Белоголовцева, Наталью Лесниковскую, Георгия Мартиросяна, Александра Головина, Марию Белову, Анфису Черных и Соню Ардову.
Предворяя начало просмотра, Борис Грачевский отметил, что картина, которую предстоит увидеть зрителям, необычайно добрая, светлая, но в то же время очень серьезная.
После просмотра своими впечатлениями поделились:
Дмитрий Фомин, певец:
Я в полном восторге, давно не видел такого отечественного фильма. Здесь и блестящая операторская работа, и замечательная работа актеров, и интереснейший сюжет. Картина вызвала во мне самые приятные воспоминания детства, воспоминания о лучших советских фильмах. Поэтому я ставлю ей «пятерку» - я доволен, что потратил время не зря.
Андрей Ургант, актер:
Картина пронизана надеждой на то, что высокая духовность не покинет нашу страну и нашу молодежь. Очень тонкие хорошие работы у Георгия Мартиросяна, у Марии Шукшиной, которая играет директора школы; юные героини просто молодцы. Картина в целом, позитивна и производит хорошее впечатление и по качеству, и по смыслу. Боря Грачевский – человек тонкий, очень органичный, завязанный на наше время и на нашу страну. Седьмая его картина, я имею в виду полный метр, несомненно, получит Оскара.
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«Крыша». Премьера в «Ударнике» фотографии
«Крыша». Премьера в «Ударнике» фотографии
«Крыша». Премьера в «Ударнике» фотографии
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Скучные цифры кино..

Скучные цифры кино..

В 1969 году было закончено производством: * 1 172 короткометражных фильма, в том числе 12 художественных, 58 мультипликационных, 8 телевизионных, 384 хроникально-документальных, 139 научно-популярных, 571 заказной; * 1 170 номеров киножурналов; Из законченных производством в 1969 году 196 полнометражных фильмов: * 82 были выпущены цветными; * 90 — широкоэкранными и 12 — широкоформатными.
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