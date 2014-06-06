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Новому кинематографу - новые актеры

1 сентября
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1 сентября 1919
1-го сентября 1919 года в Москве при фотокинематографическом отделе Наркомпроса открылась Государственная школа кинематографии. И сразу же, под руководством заведующего школой Владимира Гардина – приступила к постановке учебного фильма "Семь смертных грехов". С этого момента ученики снимались и снимали вместе с учителями: у Гардина, у Перестиани, у Кулешова.
В первую мастерскую 1919 года рискнули поступить лишь 25 учеников. Ни экзаменов, ни собеседований при приеме не было, учитывались только внешние данные. Учеников, в традициях дореволюционного кино, разделили на три категории: для главных ролей, для эпизодов и для массовки.
В апреле 1920 года заведующим школой стал Феофан Шипулинский. Тогда же в киношколе открылся класс кино-натурщиков под руководством Льва Кулешова, приглашенного Гардиным. Благодарная история, помноженная на талант этих пионеров-героев, сохранила их имена: Всеволод Пудовкин, Борис Барнет, Сергей Комаров, Александра Хохлова... Первокурсники не получали стипендий, изредка премировались мукой и селедкой, а на жизнь и учебу зарабатывали платными творческими вечерами.
Новому кинематографу нужны были новые актеры - в терминологии Кулешова, " натурщики ", - свободно владеющие телом, жестом, мимикой, умеющие достоверно существовать на экране, создавать образы героев с учетом своих физических данных. Студенты занимались боксом, танцем, ритмикой, акробатикой. Они умели делать все: фотографировать, проявлять и печатать пленку, монтировать, шить костюмы, изготавливать бутафорию.
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