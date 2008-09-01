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Фильм «Райские птицы» откроет VI кинофестиваль «Московская премьера»

1 сентября
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1 сентября 2008
Украинский фильм «Райские птицы» Романа Балаяна, мировая премьера которого состоялась в рамках основного конкурса 30-го ММКФ, откроет VI кинофестиваль русскоязычного кино «Московская премьера». Фестиваль традиционно пройдет в Москве с 7 по 15 сентября. Это уже третий после ММКФ (Россия) и «Золотого абрикоса» (Армения) кинофестиваль новой картины Романа Балаяна.
«Одной из главных отличительных особенностей этого фестиваля является его народность, - отметил продюсер картины Олег Кохан. - Это выражается в отсутствии профессионального жюри и распространении пригласительных на показы. А когда судьбу фестивальных наград определяют сами зрители, которым и предстоит оценить достоинство просмотренных фильмов – это можно считать фокус-группой будущего проката».
Фестиваль включает конкурсные программы: «Великолепная семерка «МК», «Наше новое детское кино», «Арт-линия» — премьерные полнометражные игровые и документальные фильмы, программа короткометражных фильмов, «Евразийская панорама» — лучшие премьерные фильмы стран СНГ, Литвы, Латвии и Эстонии. По традиции главное специальное событие «Московской премьеры» — вечер грядущих проектов.
Фестиваль подготовил две новые программы-ретроспективы: «Семь посвящений. ХХ век» (мини-ретроспективы классиков отечественного кино, среди которых — Ханжонков, Эйзенштейн, Кулешов, Тарковский) и «Семь посвящений. ХХI век» (мини-ретроспективы культовых персонажей современного российского кино (среди них — Алексей Балабанов, Андрей Звягинцев, Рената Литвинова, Евгений Миронов, Виталий Манский и другие). Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут сеансы памяти Нонны Мордюковой, Софико Чиаурели, Надежды Румянцевой.
Фильмом открытия станет участник главного конкурса фестиваля «Великолепная семерка «МК» — украинская картина «Райские птицы» Романа Балаяна, а фильмом закрытия - премьерный показ картины Филиппа Янковского «Каменная башка». Среди участников этой программы 2008 года – фильмы «Дикое поле» Михаила Калатозишвили, «Никто, кроме нас» Сергея Говорухина, «Однажды в провинции» Екатерины Шагаловой, «Пассажирка» Станислава Говорухина, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова.
Главный приз фестиваля традиционно во всех конкурсных программах вручается по итогам зрительского голосования.
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Алексей БалабановРоман БалаянСергей ГоворухинСтанислав ГоворухинАндрей ЗвягинцевМихаил КалатозишвилиОлег КоханЛев КулешовРената ЛитвиноваВиталий МанскийЕвгений МироновНонна МордюковаНадежда РумянцеваКирилл СеребренниковАндрей ТарковскийСофико ЧиаурелиЕкатерина ШагаловаСергей ЭйзенштейнФилипп Янковский
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Дикое полеКаменная башкаНикто, кроме нас…Однажды в провинцииПассажиркаРайские птицыЮрьев день

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