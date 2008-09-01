Говорухин получит приз «За верность профессии» на фестивале «Кино-Ялта»

6 сентября в день закрытия 8-го Международного фестиваля продюсерского кино России и Украины «Кино-Ялта-2008» состоится предпремьерный показ нового фильма Станислава Говорухина «Пассажирка».Как рассказал режиссер, снять «Пассажирку» он задумал ещё 40 лет назад, в 1968 году.Спустя много лет Говорухин осуществил давнюю мечту и перенес одноименную морскую историю писателя Константина Станюковича на экран.1882 год. Русское военное судно «Смелый» идет из Сан-Франциско в Гонконг и по просьбе российского консула берет на борт пассажирку.Сюжет фильма построен на любовной интриге. Однако Говорухин уверен, что это - история о чести, достоинстве и настоящем мужестве.В картине «Пассажирка» сыграли Ирина Пегова, Марат Башаров, Роман Мадянов, Сергей Никоненко. Главные же роли отданы Виктору Сухорукову и Анне Горшковой.В этот же день, 6 сентября в рамках церемонии закрытия 8-го Международного фестиваля продюсерского кино «Кино-Ялта-2008» организационный комитет и дирекция фестиваля вручат Станиславу Говорухину приз «За верность профессии».