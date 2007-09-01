"Мика и Альфред": съемки в Мюнхене

анонс

14 ноября 2004

14 ноября 2004 года состоялось закрытие Кинофестиваля «Кино без барьеров»

С 11 по 14 ноября 2004 года в небольшом московском кинотеатре «Салют» прошел необычный кинофестиваль. Он нов и для зрителя, и для критики, но родился еще в 2002 году. Это «Кино без барьеров» – Второй Международный Фестиваль по проблемам инвалидов.