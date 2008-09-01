"Орел" подарил праздник детскому дому

анонс

6 января 2007 "Восхождение" Ларисы Шепитько Повесть белорусского писателя Василя Быкова "Сотников" была опубликована в журнале "Новый мир" в 1970 году. И сразу же стала событием в отечественной литературе.

17 ноября 2006 Стартовал кинофестиваль "Кино без барьеров"! С 17 по 20 ноября 2006 г. в Москве в кинотеатре «Салют» прошел Третий международный кинофестиваль по проблемам инвалидов «Кино без барьеров».

30 сентября 2006 Конкурс сценариев В 1904 году, в разгар русско-японской кампании, был образован благотворительный "Комитет имени Скобелева", оказывавший действенную помощь пострадавшим на войне. В частности, благодаря ему были построены дома для военных инвалидов в Коврове и Владимире, Черниговской и Симбирской губерниях.