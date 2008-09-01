"Орел" подарил праздник детскому дому

Кинокомпания "Орел" превратила день знаний в день подарков для воспитанников детского дома пос. Мстеры Владимирской области.
Первый день осени стал ярким и веселым праздником - ребят приехали поздравить с началом учебного года исполнители главных ролей фильма "Золушка 4х4. Все начинается с желаний
" Дарья Мельникова
и Александр Головин
, а также Руслан Устинов
и Андрей Орел
- продюсеры этой современной сказки, недавно завоевавшей призы на ХII детском кинофестивале в Орленке.
Общение с воспитанниками детского дома и их преподавателями началось со сладких подарков и праздничного выпуска шаров, продолжилось импровизированным концертом и показом ролика фильма, а закончилось вручением ключей от главного подарка - микроавтобуса "Газель".
Встреча оставила массу теплых впечатлений у всех ее участников - сам фильм "Золушка 4х4. Все начинается с желаний
" - жизнеутверждающая техно-сказка с непременно счастливым концом. А именно таких сказок и на экране и в жизни особенно не хватает детям, оставшимся без родителей.
обсуждение >>