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"Орел" подарил праздник детскому дому

1 сентября
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1 сентября 2008
Кинокомпания "Орел" превратила день знаний в день подарков для воспитанников детского дома пос. Мстеры Владимирской области.
Первый день осени стал ярким и веселым праздником - ребят приехали поздравить с началом учебного года исполнители главных ролей фильма "Золушка 4х4. Все начинается с желаний" Дарья Мельникова и Александр Головин, а также Руслан Устинов и Андрей Орел - продюсеры этой современной сказки, недавно завоевавшей призы на ХII детском кинофестивале в Орленке.
Общение с воспитанниками детского дома и их преподавателями началось со сладких подарков и праздничного выпуска шаров, продолжилось импровизированным концертом и показом ролика фильма, а закончилось вручением ключей от главного подарка - микроавтобуса "Газель".

Встреча оставила массу теплых впечатлений у всех ее участников - сам фильм "Золушка 4х4. Все начинается с желаний" - жизнеутверждающая техно-сказка с непременно счастливым концом. А именно таких сказок и на экране и в жизни особенно не хватает детям, оставшимся без родителей.
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персоны
Александр ГоловинДарья МельниковаАндрей ОрелРуслан Устинов
фильмы
Золушка 4х4. Всё начинается с желаний...

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"Орел" подарил праздник детскому дому фотографии
"Орел" подарил праздник детскому дому фотографии
"Орел" подарил праздник детскому дому фотографии
"Орел" подарил праздник детскому дому фотографии
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