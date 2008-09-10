Возвращение Альгиса Арлаускаса и Марины Шиманской в российское кино

анонс

21 июня 2009 "Немое кино - живая музыка" 8–11 июня 2007 года Музей Кино представил на Книжном фестивале программу киноконцертов "Немое кино-живая музыка": Москва во времени. 1927"

18 февраля 2013 «Шерлок Холмс» выходит в прокат ..в последний день уходящего года, во всех кинотеатрах страны.

1 октября 2006 Кинопанорама. Начало До 1960-х годов существовало достаточно много телепередач, посвященных киноискусству: программы по истории кино, "Новости кино", творческие портреты известных режиссеров, операторов, актеров, передачи о зарубежном кинематографе.