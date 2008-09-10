Возвращение Альгиса Арлаускаса и Марины Шиманской в российское кино

Альгис Арлаускас
и Марина Шиманская
- хорошо известные зрителю в 80-е годы по фильмам «Спортлото-82
», «Берегите женщин
», «Любовь за любовью
», «Взятка
» и др. В этом году звездная семейная пара предстанет перед зрителем в двухсерийном телевизионном проекте кинокомпании Star Media - «Победитель
».
Альгис с Мариной поженились в августе 80-го, они были восходящими кинозвездами, но в какой-то момент вдруг пропали с российских телеэкранов. До сих пор многие интересуются: где они сейчас? Что с ними? Оказывается, они уехали жить и работать в Испанию, где родилась мать Альгиса и по сей день живут его родственники. Альгис начал работу в качестве режиссера в 1987 г. - снял первый документальный фильм «Прикосновение», а за свой последний фильм – «Письмо матери» - получил призы «Сталкер», Гран При «Кино без барьеров», «Золотой Витязь» и др.
Фильм «Победитель
» - это первый российский проект за последние 15 лет творческой карьеры Альгиса и Марины. Альгис Арлаускас
- режиссер фильма. Марина Шиманская
сыграла в нем главную роль. После нашумевших картин 80-х у нее были много предложений сниматься в российских фильмах, однако, «Победитель» – это первая картина, на участие в которой Марина наконец-то дала согласие.
«Она сыграла одну из главных женских ролей в фильме – сестру главного героя» – говорит Виталий Бордачев, продюсер картины,
- «В советские времена Марина была одной из самых красивых актрис экрана и роли ей доставались, в первую очередь, исходя из ее внешних данных. Впервые Шиманская в фильме «Победитель
» сыграла характерную роль, где ей пришлось полностью перевоплотиться. Она играет деревенскую, провинциальную женщину. Ей пришлось искать, наблюдать, и собирать образ для роли. И, на мой взгляд, роль удалась»
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