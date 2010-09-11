«Про любоff». Закрытый показ

11 сентября в Концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся закрытый предпремьерный показ фильма «Про любоff»
от продюсерской фирмы Игоря Толстунова «ПРОФИТ»
и режиссера Ольги Субботиной
. Сценарий фильма написан по мотивам книги Оксаны Робски «Про любoff/on»
, которая повествует о непростых отношениях внутри любовного треугольника.
Мероприятие посетили Игорь Толстунов
, Оксана Фандера
, Федор Бондарчук
, Ольга Сутулова
, Евгений Стычкин
, Тигран Кеосаян
, Алена Хмельницкая
, Анастасия Цветаева
, Татьяна Лютаева
, Агния Дитковските
, Игорь Угольников
, Леонид Ярмольник
, Мария Максакова
, Ирина Хакамада
, Мария Голубкина
, Ренат Давлетьяров
, Александр Ворошило
, Павел Лунгин
и многие другие.
Уже в 18:00 на красной ковровой дорожке у входа в концертный зал стали появляться первые гости. Наслаждаясь теплым субботним днем, они с оживлением обсуждали предстоящий показ. Актеры, сыгравшие в фильме, увлеченно делились воспоминаниями о процессе съемок, указывая на те места в «Барвиха Luxury Village», где снималась та или иная сцена. У концертного зала был припаркован тот самый Bentley GT Speed, на котором передвигался главный герой фильма Влад в исполнении Федора Бондарчука
.
Гости, которые предпочли пройти в фойе концертного зала наслаждались изысканными закусками от ресторана A.V.E.N.U.E и легкими коктейлями на основе коньяка Hennessy.
После просмотра гости направились на after-party в Barvikha Hotel & Spa, где под зажигательный сет ди-джея съемочная группа фильма принимала поздравления от коллег и зрителей.
Справка о фильме
У девушки Даши (Ольга Сутулова
), приехавшей «покорять» Москву, редкая специальность – преподаватель техники речи. Новый клиент – участвующий в политических выборах бизнесмен Влад (Федор Бондарчук
). Он молод, уверен в себе и невероятно обаятелен. Каждый визит к нему становится для девушки праздником. По мере общения Даша начинает думать, что Влад с женой Ладой (Оксана Фандера
) – чужие люди и живут каждый своей жизнью. Ей кажется, что Влад окружает ее вниманием и заботой. Однако случайная встреча с его женой заставляет Дашу задуматься о своих отношениях с Владом и понять, что в них было реальностью, а что - иллюзией, которую она сама себе создала.
Съемочная группа картины с особым вниманием отнеслась к деталям, окружающим жизнь главных героев. Даша живет скромной жизнью, снимая квартиру вместе с подругой. В процессе общения с Владом она знакомится с богемным образом жизни состоятельных людей: сопровождает Влада на мероприятиях и деловых встречах в Barvikha Hotel & Spa и наслаждается комфортом автомобилей Bentley и Maserati.
Съемки фильма проходили в ЦУМе, где Даша без труда подбирает себе новый гардероб, и в знаковых местах Рублево-Успенского шоссе - ресторанах, красивых домах его жителей, и конечно в «Барвиха Luxury Village» - самом узнаваемом и роскошном комплексе этого направления.
Гардероб Лады продумывался до мельчайших деталей, в свет она выходит в Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Gucci, Roberto Cavalli и других модных марках, а в домашней атмосфере предпочитает кашемир и шелк от Frette.
Вечерние платья Лады дополняют бриллиантовые украшения Pasquale Bruni, а в качестве подарка любимой Влад преподносит ей подвеску Chopard из ювелирной коллекции Happy Diamonds. Светские дамы, подруги Лады, также появляются в фильме в украшениях Chopard, de GRISOGONO, часах Patek Phillipe. А главный герой картины носит легендарные часы Rolex Daytona, которые уже многие десятилетия считаются символом точности и надежности.
Влад предпочитает строгие костюмы от Brioni, Giorgio Armani и Ermenegildo Zegna, на его рабочем столе всегда присутствуют аксессуары S.T.Dupont – непременные атрибуты успешного человека.
«Барвиха Luxury Village»
Расположенная в 8-ми километрах от Москвы, на самой престижной подмосковной трассе - Рублево-Успенском шоссе, «Барвиха Luxury Village» является уникальным комплексом luxury услуг и шоппинга. На территории «Барвиха Luxury Village» расположены бутики Dolce&Gabbana, Bottega Veneta, Gucci, Prada, Ermenegildo Zegna, Giorgio Armani, Tom Ford и многих других законодателей моды. Здесь же находятся бутики ювелирных марок Graff, Chopard, Tiffany & Co, de Grisogono. В бутике Mercury представлены коллекции Harry Winston, Pasquale Bruni, Mikimoto, Palmiero, аксессуары S.T.Dupont и множество других легендарных брендов. Автосалоны Bentley, Maserati, Ferrari и Harley Davidson всегда готовы порадовать любителей быстрой и красивой езды широким выбором своих моделей. Обрамляют «Барвиха Luxury Village» уникальный концертный зал, не уступающий по своей технической оснащенности ни одной площадке мира, и Barvikha Hotel & Spa, где гостей ожидает неповторимая атмосфера уюта и комфорта, эксклюзивные спа-услуги, гастрономические удовольствия и безупречный сервис.
ЦУМ
Продолжая вековые традиции, ЦУМ и сегодня остается первым и единственным department store страны, предлагающим продукцию высшего качества. ЦУМ расположен в самом центре Москвы, в непосредственной близости от памятников культурного и архитектурного наследия, а также выставочных залов и гостиничных комплексов мирового уровня. В ЦУМе представлены более тысячи ведущих марок одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики. В магазине представлены такие марки, как Gucci, Prada, Dolce&Gabbana, Bottega Veneta, Givenchy, Lanvin, Valentino, Roberto Cavalli, Yves Saint Laurent, Versace, Oscar De La Renta, Jimmy Choo, Alexander McQueen, Emilio Pucci, Marni, Balenciaga, Stella McCartney, а также бренды Chopard, Pasquale Bruni, Bulgari, Graff, Tiffany&Co, часовые корнеры Rolex и Zenith и многие другие ювелирно-часовые бренды. Филиал ЦУМа находится в «Барвиха Luxury Village». Более подробная информация на www.tsum.ru
.
Продюсерская фирма Игоря Толстунова «ПРОФИТ»
«Продюсерская фирма Игоря Толстунова»
– образована в апреле 1995 года продюсером Игорем Толстуновым
. Компанией созданы такие известные и отмеченные наградами на различных кинофестивалях фильмы, как: «Вор»
и «Водитель для Веры» Павла Чухрая
, «Восток-Запад»
Режиса Варнье, «Ворошиловский стрелок» Станислава Говорухина
, «Питер FM» Оксаны Бычковой
, «Путешествие с домашними животными» Веры Сторожевой
, «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики
и многие другие. На счету «Продюсерской фирмы Игоря Толстунова»
- около 40 полнометражных художественных фильмов, а так же более 100 телефильмов и сериалов, последним событием среди которых стал сериал «Школа»
. Более подробная информация на сайте www.profitkino.ru
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