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Музей кино открывает 28-ой сезон

11 сентября
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11 сентября 2006
Музей кино открывает свой 28-й сезон в ЦДХ и кинотеатре "Салют". Во вторник, 12 сентября в Красном зале кинотеатра "Салют" состоится открытие сезона в Музее кино. В этот день будут показаны фильмы "Гражданин Ланглуа" (Эдгардо Козарински, Франция, 1994), "Взлетная полоса" (Крис Маркер, Франция, 1962) и "Школа" (Едзи Ямада, Япония, 1993).
Любители "старого советского кино" смогут посмотреть 16 сентября фильм Ильи Фреза "Первоклассница", а 18-го сентября - фильм Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". Можем порадовать поклонников творчества Киры Муратовой - 20-го сентября у них есть шанс посмотреть на большом экране фильм "Настройщик".

В первой половине сезона 2006/2007 гг. в Большом зале ЦДХ кинозрителям будет представлена ретроспектива фильмов японского режиссера Масаки Кобаяси, а также творчество еще трех выдающихся кинематографистов: это чешский режиссер Ян Немец, финн Аки Каурисмяки и польский режиссер Кшиштоф Кесьлевский.
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фильмы
Аттестат зрелостиНастройщикПервоклассница

обсуждение >>
№ 1
Макс (Москва)   10.09.2006 - 19:46
Спасибо большое за то, что написали про такое чудесное место, как Музей Кино. Я с ним контактирую с 1999 года. Именно на Красной Пресне (где когда-то он располагался) я проводил все свое свободное время,... читать далее>>
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