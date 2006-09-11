Музей кино открывает 28-ой сезон

анонс

9 июля 2007

"Звезды на льду" - на старт!

1-го сентября 2006 года в три часа ночи на территории "Мосфильма" закончился первый сьемочный день шоу Первого канала "Звезды на льду". Я - не поклонник фигурного катания (хотя и знаю многих фигуристов в лицо), но актеров, которые режут лед, захотелось посмотреть своими глазами.