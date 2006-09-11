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Юбилей Гарри Бардина

11 сентября
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11 сентября 2006
Режиссеру-мультипликатору Гарри Яковлевичу Бардину 11 сентября 2006 года исполнилось 65 лет. Автора знаменитых мультфильмов "Брэк", "Выкрутасы", "Адажио" и других с юбилеем поздравил президент Путин. Гарри Бардин родился в 1941 году в Оренбурге, закончил школу-студию МХАТ, работал актером в театре имени Гоголя. В 1975 году начал работать в качестве режиссера в "Союзмультфильме", где снял 15 фильмов. Первые картины были рисованные, например, "Приключения Хомы" (1978) или "Летучий корабль" (1979). С 1982 года режиссер занялся кукольными фильмами, в которых использовал спички ("Конфликт"), пластилин ("Тяп-ляп, маляры", "Брэк", "Серый волк энд Красная шапочка"), проволоку ("Выкрутасы"), веревки ("Брак"), фигурки оригами ("Адажио"). За "Выкрутасы" Гарри Бардин получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в 1988 году, за "Адажио" - "Нику" в 2000, в 1999 г. стал лауреатом Государственной премии. В 1991 году Бардин основал собственную киностудию "Стайер", где сделал пять фильмов. В настоящее время он работает над полнометражной картиной "Гадкий утенок".
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№ 1
Алла   20.09.2006 - 14:46
Поздравляю уважаемого Гарри с юбилеем. Он не только талантливый режиссер,но и очень мило сыграл учителя в "Розыгрыше". Помните "Се Манифик"? И еще Бардин красивый мужчина. читать далее>>
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