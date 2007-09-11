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Крымские золотые яблоки

11 сентября
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11 сентября 2007
Церемонией вручения "Золотых яблок" завершил в Крыму свою работу фестиваль продюсерского кино "Кино-Ялта"-2007. "Большое золотое яблоко" получил фильм Павла Чухрая "Русская игра", признанный лучшим фильмом фестиваля. Яблоко чуть поменьше за "Лучшую режиссерскую работу" досталось Кире Муратовой за ленту "Два в одном". Александр Велединский, вручавший Муратовой "Яблоко", прокомментировал это так: "Судить своих коллег — это не самое приятное занятие. Тем не менее, в этом случае судить было приятно. Потому что Кира Муратова — один из лучших режиссеров".
Выбирая лучшую актрису, члены жюри долго спорили. Им нравилась и Алена Бабенко в "Инди" Александра Кириенко, и Виктория Толстоганова в "Натурщице" Татьяны Воронецкой, и вообще все актрисы фильма "Враги" дебютантки Марии Можар. Аркадий Инин и Николай Мазяр, выйдя на сцену, совместно исполнили непростую роль Париса и вручили "Яблоко" Зое Кайдановской за роль в ленте "Ничего личного" Ларисы Садиловой. Непростой задачей стал и выбор лучшего актера, в конечном итоге им стал Александр Балуев, сыгравший в "Инди". Специального упоминания Жюри удостоилась актриса Елена Яцко за роль второго плана в картине "Враги", а лучшей дебютанткой была названа Анастасия Зюркалова за роль умирающей девочки в ленте Оксаны Байрак "Аврора". Еще одно "Яблоко" — с формулировкой "За верность профессии" — досталось Аде Роговцевой. На церемонии закрытия фестиваля в Массандровском дворце присутствовали Федор и Светлана Бондарчук, Александр Балуев, Александр Стриженов, Марат Башаров с женой и дочерью, Дмитрий Барщевский, Гоша Куценко, Ольга Орлова и другие.
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персоны
Александр БалуевАнастасия ЗюркаловаЗоя КайдановскаяКира МуратоваАда РоговцеваПавел Чухрай
фильмы
Аврора, или Что снится спящей красавицеДва в одномИндиНичего личногоРусская игра

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