Крымские золотые яблоки

анонс

3 апреля 2007 Хит времен перестройки Первый (закрытый!!) показ фильма Станислава Говорухина "Россия, которую мы потеряли" состоялся на киностудии "Мосфильм" 13-го апреля 1992 года. Это был первый постсоветский фильм, где была сделана попытка пересмотреть советскую идеологию и найти "русскую национальную идею", своего рода публицистический хит времен перестройки.

3 июня 2006 Первый в истории России киносеанс 4 мая 1896 года в санкт-петербургском театре «Аквариум» взорам изумленной публики было представлено новое чудо – кино. С этого дня, собственно, и началась история отечественного кинопроката.

21 мая 2006 "Страсти по Андрею". Так "резали" кино... 29 июля 1966 г. фильм, имевший первоначальное название «Страсти по Андрею», был принят дирекцией «Мосфильма», что засвидетельствовано соответствующим актом. Однако на этом документе имелась уточняющая пометка директора «Мосфильма» Н.