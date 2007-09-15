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Актеры "Кадетства" в травмпункте

15 сентября
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15 сентября 2007
15 сентября у славного города Ростов-на-Дону случился день рождения – 258 лет. Поздравить ростовчан приехали герои сериала СТС «Кадетство» Артур Сопельник, Аристарх Венес, Павел Бессонов, Кирилл Емельянов, Артем Терехов и исполнительный продюсер СТС Вячеслав Муругов.
Актеров, как полагается, встретили в аэропорту поклонницы, подарили цветы, взяли автографы. Перед встречей со зрителями в «Парке Горького» актеры во главе с Вячеславом Муруговым приехали на прямую линию, во время общения стало понятно, насколько ростовские поклонницы счастливы их приезду, каждый второй звонок сопровождался мольбой поделиться личными телефонными номерами. Гости были очень тронуты столь горячим приемом и после официальных мероприятий по дороге в парк выглядывали из окон машины, здоровались с ростовчанами и поздравляли их с праздником. Но на подъезде к парку, поняли, что это была не самая хорошая идея...
Ростовские поклонники «Кадетства» оказались настолько прозорливыми, что пробраться «более-менее незаметно» не удалось. Как только ребята вышли из машины, в радиусе ста метров поднялся гул, сравнимый с криками «Ура!» в военных фильмах. «Проход» к сцене напоминал забег на стометровку с препятствиями, сложилось впечатление, что поклонники сериала готовились к приезду кумиров в спортзале!
Добрались, отдышались, пора выходить на сцену, приветствовать столько «горячих» зрителей. С первых аккордов песни «Наперегонки с ветром», под которую вышли кадеты, перед сценой началось невообразимое: крики, плач, визг. Гул поднялся такой, что не было слышно слов в микрофон, организаторы мероприятия закрывали себе уши, охрана, которая сдерживала толпу, уже была прижата к сцене и служила лестницей для горячих поклонниц, по которой они пытались пробраться на сцену.
Выступление кадетов было невозможно продолжать, каждое их движение вызывало бурю эмоций, а если кто-то из них начинал говорить, у зрителей был такой восторг, как будто ростовчане сомневались, что актеры вообще могут разговаривать. Чтобы утихомирить толпу, решили увести актеров на несколько минут со сцены, во время паузы организаторы попросили неугомонных зрителей вести себя потише и отойти от сцены на несколько метров. Все согласились, пообещали, но как только снова зазвучала песня «Наперегонки с ветром» и актеры сериала вышли на сцену, все повторилось. Стало ясно, что продолжать мероприятие невозможно!
Об участии в праздничном параде организаторам пришлось отказаться, опасаясь за последствия. Поэтому актеры сразу отправились на Театральную площадь, где поздравили ростовчан с праздником города.
Вечером ребят ожидала более «спокойная» программа – ужин в ресторане «Петровский причал», перед которым гостей хлебом-солью встретили казаки. Все поднялись на палубу Петровского фрегата, осушили чарки и пустились в пляс. А генерального продюсера сериала Вячеслава Муругова торжественно посвятили в казаки – вручили шашку, и, как велит казачья традиция, Вячеслав выпил с неё полную чарку водки и разрубил кочан капусты.

«Кадетство» смотреть онлайн бесплатно на Кино-Театр.ru
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персоны
Павел БессоновАристарх ВенесКирилл ЕмельяновВячеслав МуруговАртур СопельникАртём Терехов
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Актеры "Кадетства" в травмпункте фотографии
Актеры "Кадетства" в травмпункте фотографии
Актеры "Кадетства" в травмпункте фотографии
Актеры "Кадетства" в травмпункте фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Alex (Доброполье)   11.08.2009 - 22:15
классное кино читать далее>>
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