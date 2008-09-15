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«Меридианы Тихого». Открытие

15 сентября
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15 сентября 2008
14 сентября по традиционной красной «дорожке» прошел губернатор Приморского края Сергей Дарькин c cупругой. За ними последовали президент фестиваля Сергей Степанченко, мэр Владивостока Игорь Пушкарев, Рок Бриннер в своей знаменитой шляпе, Николай Хомерики в образе рассеянного гения и другие гости кинофестиваля.
Ведущая церемонии открытия актриса Ингеборга Дапкунайте начала с признания в любви к кинематографу. «Это самое важно и самое цветное, что у меня есть, - сказала актриса. - Я обожаю кино, обожаю озвучание, обожаю съемочную площадку, обожаю кино в кинотеатрах, обожаю смотреть на DVD – вы знаете, сейчас же даже на телефонах можно смотреть кино! Но бывают моменты, когда собираются милые друг другу люди, выбирают фильмы и смотрят их вместе. Это называется кинофестиваль».
В этом году «милым друг другу людям» было что выбирать: из 500 картин из 42 стран, заявленных на участие в программах киносмотра, было отобрано 150 фильмов из 24 государств. Основное внимание концентрирует на себе конкурс, в котором соревнуются 19 картин из 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона - Китая, Сингапура, Индии, Канады, Кореи, Австралии, Японии, Мексики, Новой Зеландии, Чили, США, САР Гонконг (Китай) и России. Впервые в конкурсе заявлены Филиппины. Фильмы конкурса, как обычно, разного жанра и метража.
Призы между собой будут делить десять полнометражных и девять короткометражных картин – и тут есть, за что бороться: призы за лучший полнометражный и короткометражный фильмы, за лучшую режиссёрскую работу, за лучшие исполнения мужской и женской ролей, специальный приз жюри. Помимо этого вручаются спонсорские и зрительские награды, имени Юла Бриннера, а также Приз Губернатора Приморского края под названием «9288 км». Словом, тут есть за что бороться.
Следом на сцену поднялся президент фестиваля Сергей Степанченко «Посмотрите на Москву, куда ни ткни – сплошные фестивали, а у нас один!» - сказал господин Степанченко, пояснив, что лучше количества может быть только качество. И решил отказаться от формальности зачитывать поздравительные открытки от чиновников, пришедшие в адрес «Меридианов Тихого»: «Телеграммы очень похожи, может они списывали друг у друга?» - пошутил со сцены актер.
После господина Степанченко на сцену был вызван Антон Макарский, спевший русифицированный вариант композиции Шарля Азнавура «Вечная любовь». На экране тем временем шла нарезка, посвященная актрисам с мировыми именами – в их числе, кстати, была и Ингеборга Дапкунайте.
В завершение показали новую картину Карена Оганесяна «Домовой» с участием Константина Хабенского, Владимира Машкова, Армена Джигарханяна и Чулпан Хаматовой. История о том, откуда черпают вдохновение авторы бульварных романов, наводит на мысль, что таким писателям не позавидуешь.
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фильмы
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