Национальный телевизионный конкурс "ТЭФИ-2006"

анонс

Начались съемки приключенческого боевика Тиграна Кеосаяна — "Мираж". Сюжет у картины вполне публицистичный и актуальный.

21 мая 2006

Новая версия фильма "Ленин в Октябре" в контексте борьбы с последствиями культа личности.

В оригинальной редакции фильма (1937 г) одним из главных героев картины является Сталин (его роль играет С.Гольштаб). Ленин после своего возвращения из Финляндии едет к Сталину, которому он передает текст своей статьи.