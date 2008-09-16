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2-й Лондонский Фестиваль российского кино

16 сентября
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16 сентября 2008
2-й Лондонский Фестиваль российского кино – продолжение проекта, с большим успехом стартовавшего в Лондоне в сентябре 2007 г. Русский кинофестиваль продемонстрировал огромный интерес широкой британской аудитории к новым российским фильмам и отражению в них жизни современной России.
Программа
10 лучших фильмов года, отмеченных наградами на международных и российских кинофестивалях, составят основную программу фестиваля. Показ каждого из этих фильмов станет премьерным в Великобритании. Фильмы будут представлять их создатели – режиссеры, актеры, продюсеры. Открытие и закрытие фестиваля, 18 и 28 сентября, будут отмечены Гала-показами, на которые приглашены знаменитые британские и российские деятели кино. Фестиваль откроется фильмом Александра Прошкина по роману Валентина Распутина «Живи и помни». Завершит фестиваль фильм Кирилла Серебренникова «Юрьев день».
Программа фестиваля включает как работы уже признанных мастеров российского кинематографа – Никиты Михалкова, Александра Прошкина, Светланы Проскуриной, так и нового поколения российских режиссеров – Алексея Попогребского, Кирилла Серебренникова, Игоря Волошина, Михаила Калатозишвили, Александра Мельника, Марины Любаковой. Фестиваль стремится продемонстрировать британскому зрителю все грани современного российского кино, представив разнообразные по стилю, жанру и тематике картины.
Основная программа дополнена программами документального кино и короткометражных и анимационных фильмов.
Платформа для профессионального общения
Дискуссии и мастер-классы
Лондонский Фестиваль российского кино является важной платформой для общения российских и британских кинематографистов. В программу фестиваля входят профессиональные встречи и дискуссии, которые будут способствовать расширению контактов России и Великобритании в области кино и развитию совместных российско-британских проектов в кинопроизводстве.
Важным, заключительным событием фестиваля станет круглый стол в Британской Академии кино и телевидения (BAFTA) по проблемам международного сотрудничества в области кинематографа. В нем примут участие ведущие российские деятели культуры, кинематографисты и кинокритики (М. Швыдкой, А. Голутва, А. Плахов, К. Разлогов и другие) и их британские коллеги. Ведущие международные специалисты обменяются мнениями по вопросам взаимодействия кинематографа и государства, воздействия глобализации на кинематографические процессы, и по вопросам международного сотрудничества, в частности, в области совместного производства кинопродукции.
Место проведения фестиваля
Место проведения фестиваля – кинотеатр Apollo West End, расположенный в нескольких шагах от Piccadilly Circus. Apollo West End, с пятью экранами и стильным баром, является самым современным кинотеатром Лондона клубного типа.
Организаторы
Фестиваль организован фондом Academia Rossica (Лондон) и компанией Совэкспортфильм (Москва), при поддержке Министерства культуры РФ, Посольства РФ в Лондоне, Фонда Ельцина, фонда «Русский мир», банка VTB Europe и Международного института сравнительных исследований политических культур.
Фонд ACADEMIA ROSSICA был создан в Лондоне в 2000 году с целью поддержки и развития культурных связей между Россией и Западом. В партнерстве с ведущими культурными институциями России и Великобритании фонд стремится представить британской общественности лучшие образцы русской культуры и содействовать расширению международного культурного сотрудничества.
Организаторы убеждены, что 2-й Лондонский Фестиваль Российского кино станет инициатором плодотворного, интеллектуального и творческого диалога между кинематографистами России и Великобритании.
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персоны
Игорь ВолошинАлександр ГолутваМихаил КалатозишвилиМарина ЛюбаковаАлександр МельникНикита МихалковАлексей ПопогребскийСветлана ПроскуринаАлександр ПрошкинКирилл СеребренниковМихаил Швыдкой
фильмы
Живи и помниЮрьев день

обсуждение >>
№ 2
Миша Стэн (Москва)   18.09.2008 - 20:13
В том числе представлен документальный фильм Ивана Болотникова "Мелодия для Германа".Фильм об учителе и великом мастере. читать далее>>
№ 1
Миша Стэн (Москва)   18.09.2008 - 20:12
В том числе на Фестивале представлена документальная работа Ивана Болотникова " Мелодия для Германа". Фильм об учителе и великом мастере. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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