2-й Лондонский Фестиваль российского кино

анонс

27 июля 2007

Новому кинематографу - новые актеры

1-го сентября 1919 года в Москве при фотокинематографическом отделе Наркомпроса открылась Государственная школа кинематографии. И сразу же, под руководством заведующего школой Владимира Гардина – приступила к постановке учебного фильма "Семь смертных грехов".