16 сентября на съемочной площадке комедии «Псевдоним для героя» появился Сергей Шнуров.

анонс

11 апреля 2006 В этот день состоялась премьера "Чапаева" В эти ноябрьские дни несколько десятков лет назад в ленинградском кинотеатре "Титан" состоялась премьера одного из культовых фильмов советского кинематографа "Чапаев".

26 января 2008 У Академии - новый президент На пресс-конференции по поводу предстоящей церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» было объявлено, что в связи с уходом Эльдара Рязанова с поста президента Российской академии кинематографических искусств, который занимал его два срока, большинством членов академии был избран народный артист СССР Алексей Баталов.

28 июля 1968 Запрет «Комиссара» Фильм «Комиссар», содержащий серьезные идейные и художественные ошибки, на экраны не выпускать, разрешение на его переработку отменить.