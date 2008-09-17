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«Немое Кино + Живая Музыка»: «Фауст»

17 сентября
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17 сентября 2008
17, 18, 19 сентября в киноцентре «Родина» Александр Улаев (SAMOSAD BAND), DJ Andwhy и аккордеонистка Эвелина Петрова выступили в роли таперов.
Именно фильмом «Фауст» заканчивается серия показов шедевров немецкого экспрессионизма, одним из основных героев которого был создатель «Фауста» Фридрих Вильгельм Мурнау. «Фауст» практически ставит точку в истории великого немого. Фильм наиболее близок к современному пониманию кино.
Единство произведения достигается через многообразное единство кадра: нейтральная игра Камилы Хорн контрастирует с избыточным темпераментом Яннингса, академизм некоторых цитат из живописи (в сценах идиллической любви Фауста и Гретхен) дублируется саркастической второй интригой: Мефисто соблазняет госпожу Марту (в исполнении французской «говоруньи» Иветт Гильбер).
Мурнау упрощает действие, использует литературный материал как отправную точку для невероятно фантасмагорического зрелища борьбы между добром и злом. Если «ФАУСТ» - самый живописный его фильм, то именно потому, что сюжет его – борьба тени и света. В фильме все отточено, все на своих местах: чередование планов, игра актеров, грим, множество сцен, интрига достигается не только визуальным рядом, но и всей композицией, более тесным соприкосновением со сценарием. С одной стороны это уход от «чистого» кинематографа, но именно этот уход в сторону дал нам то, что мы видим на экранах уже 80 лет. «Все формы, лица, тела, предметы, элементы природной стихии, - пишет Эрик Ромер, главный редактор журнала Cahiers du Cinema и режиссер, - вылеплены по его (Мурнау) замыслу, с твердым сознанием будущего воздействия. Никогда кинематографическое творчество не полагалось столь мало на случай».
17 сентября – Александр УЛАЕВ (SAMOSAD BAND.) Разносторонний музыкант, одинаково виртуозно владеющий как роялем, так и различными стилями электронной музыки. Признанный лидер российской dub сцены. Автор и зачинщик воплощения всего творчества Самосадов.
18 сентября – DJ Andwhy. Молодой и дерзкий! Играет в стиле abstract hip-hop, downtempo, используя различную аппаратуру: от синтезаторов до игрушечных музыкальных инструментов. Интересно?! Резидент клуба СТИРКА.
19 сентября – Эвелина ПЕТРОВА. Блестящая аккордеонистка, композитор, звезда новой европейской музыки! Яркое пламя, под совершенно неожиданным углом осветившее безопасную гавань фольклора и бросающее вызов классическому авангарду. «Фрэнк Заппа, смешанный с Валькирией и подпитанный тестостероном» - так Иэн Андерсон отозвался о ней после совместного выступления с легендарными Jethro Tull на сцене «Октябрьского».

Tour de Film, киноцентр "Родина".
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«Немое Кино + Живая Музыка»: «Фауст» фотографии
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