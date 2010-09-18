В Техасе прошел подземный показ «Погребенного заживо»

анонс

23 августа 1977

Картины из жизни дореволюционной грузинской деревни

На экраны выходит фильм Тенгиза Абуладзе "Древо желания" - второй ленты поэтической трилогии о противостоянии добра и зла ("Мольба", "Древо желания" и "Покаяние").