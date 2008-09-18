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В Питере прошла презентация «Обитаемого острова»

18 сентября
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18 сентября 2008
18 сентября, в Санкт-Петербурге в рамках X Международной выставки-форума «Кино Экспо-2008» прошла презентация кинодилогии Федора Бондарчука по роману Аркадия и Бориса Стругацких «Обитаемый остров». Вниманию директоров российских кинотеатров, представителей киноиндустрии и СМИ, а также иностранных партнеров картины были представлены первые 37 минут фильма. В презентации киноверсии культового романа братьев Стругацких приняли участие режиссер-постановщик Федор Бондарчук, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.
Открывая вечер, генеральный директор компании «Каро Прокат» Алексей Рязанцев напомнил, что «Обитаемый остров. Фильм первый» выйдет в прокат 1 января 2009 года в рекордном для отечественного проката количестве копий. Кроме того, он сообщил, что на сегодняшний день запланировано уже около 1500 копий, а не 1150, как планировалась ранее. Это означает, что самый масштабный на сегодняшний день российский кинопроект пройдет по экранам практически всех российских кинотеатров и будет широко представлен на Украине.
«Этот чрезвычайно необычный фильм потребовал от нас огромных усилий, – признался продюсер картины «Обитаемый остров» Александр Роднянский. – Я не имею в виду лишь деньги – они явились следствием и необходимостью построить полноценный мир. Нам хочется сделать адекватное киновоплощение литературы Стругацких, столь любимой всеми, от школьников и студентов до маститых интеллектуалов – литературы сильной, современной».
Зрители, собравшиеся в Манеже Кадетского корпуса, увидели рабочий материал, привезенный, как отметил режиссер фильма Федор Бондарчук, «буквально с монтажного стола». «Мы продолжаем работать над этими материалами, – сказал режиссер, предваряя показ. – Хотя в них и звучит оригинальная музыка из фильма, но она не сведена, спецэффекты во многих местах стоят в аниматике, нет цветокоррекции и чистового звука, практически нет компьютерной графики».
По словам Александра Роднянского, создатели решились представить аудитории своеобразный «вход» в фильм, несмотря на то, что для восприятия «Обитаемого острова» принципиально важна полная готовность картины. «Мы рассматриваем этот показ как возможность для наших гостей и партнеров заглянуть в творческую лабораторию проекта, увидеть, как мы делаем этот фильм», – подчеркнул продюсер.
Создатели сознательно приняли решение не показывать очередной вариант рекламной нарезки и предпочли провести презентацию в нетрадиционной форме. «Нарезка, конечно, производит впечатление, потому что это красивые кадры, которые смонтированы под музыку, – заметил Федор Бондарчук. – Но у фильма есть история, которая должна быть интересна зрителям, должна завлекать их, поэтому мы показываем первые 37 минут, две части картины, в которых происходит завязка сюжета – действие в самом начале его развития. Должно стать очевидным, влечет ли оно зрителей за собой».
Судя по продолжительным аплодисментам аудитории по окончании показа, история о молодом человеке, который оказывается на чужой планете, зажатой в тиски тоталитаризма, проходит сложнейшие этапы превращения из юноши в мужчину и находит свою любовь, показалась первым зрителям убедительной и увлекательной. Федор Бондарчук поблагодарил гостей презентации за теплый прием, но назвал аплодисменты преждевременными, так как работа продолжается, и многое еще предстоит сделать: «Мы волновались, потому что показывали сырой материал, но, по-моему, все получилось», – сказал режиссер.
Презентация фильма «Обитаемый остров» завершилась выступлением группы «Billy’s Band».

SKC
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Фёдор БондарчукСергей МелькумовАлександр РоднянскийАлексей РязанцевАркадий СтругацкийБорис Стругацкий
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Обитаемый остров

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В Питере прошла презентация «Обитаемого острова» фотографии
В Питере прошла презентация «Обитаемого острова» фотографии
В Питере прошла презентация «Обитаемого острова» фотографии
В Питере прошла презентация «Обитаемого острова» фотографии
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