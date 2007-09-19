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Кинособытие года: национальная премьера нового фильма

19 сентября
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19 сентября 2007
27 сентября фильм Киры Муратовой впервые выходит в национальный прокат.

15 сентября в культурном центре «Кинотеатр «Киев» состоялась самая ожидаемая кинопремьера этого года – была представлена ироническая драма Киры Муратовой «Два в одном», снятая по сценарию Евгения Голубенко и Ренаты Литвиновой.
Главные роли исполнили Богдан Ступка, Рената Литвинова, Наталья Бузько, Александр Баширов, Сергей Бехтерев, Нина Русланова. Продюсер фильма – Олег Кохан, президент кинокомпании SOTA Cinema Group.
Бескомпромиссность взгляда, глубина переживаний, нелинейные сюжеты, жесткие, иногда шокирующие эпизоды, особая манера работы с актерами ярко характеризуют творчество великого украинского режиссера Киры Муратовой. Благодаря неподражаемому стилю режиссера, олицетворяющему украинское интеллектуальное кино, отечественный кинематограф сегодня вызывает интерес во всем мире. В новом фильме перед нами предстанет довольно неожиданная Кира Муратова. «Два в одном» - особое творение режиссера, картина, которая войдет в обязательную культурную программу образованного человека. «Два в одном» - это фильм, который нельзя не посмотреть, и который никого не оставит равнодушным.
Национальная премьера картины «Два в одном» была проведена в лучших традициях громких кинопремьер с известными и уважаемыми гостями – звездами фильма, представителями творческой и бизнес-элиты и, конечно же, красной ковровой дорожкой.

Олег Кохан, продюсер картины, президент кинокомпании SOTA Cinema Group:
«Уверен, национальная премьера новой картины Киры Муратовой – главное кинособытие года. Выход на широкие экраны долгожданного авторского фильма «Два в одном» – культурное событие национального масштаба, которое свидетельствует об активном развитии украинского кинематографа и формировании бренда «украинского авторского кино».

Олег Пинчук, скульптор:
«Два в одном» - это фильм, в котором каждый зритель попадает на свой крючок. Эта картина – как вкусное блюдо, в котором один ингредиент дополняет другой, и не поймешь, какой именно делает его таким неповторимым. Я искренне рад, что есть такие режиссеры как Кира Георгиевна, и такие актеры, как Богдан Ступка, Рената Литвинова, Наталья Бузько. «Два в одном» - действительно событие авторского кинематографа».

Константин Дорошенко, кинокритик, директор по развитию проекта «Телекритика»:
«Картина «Два в одном» - настоящий деликатес для ценителя авторского кинематографа. Такого фильма в истории украинского кино еще не было. Он обращается к великолепным традициям итальянского реализма, переосмысленного через постмодернистскую иронию. Если фильм сравнивать с явлениями в современной культуре, он, скорее, напомнил мне прозу Владимира Сорокина. Это абсолютно современный фильм, хороший, своеобразный постсоветский модернизм, который несет в себе заряд позитивного настроения».

Сергей Проскурня, театральный режиссер, автор фестиваля «Мистецький березіль»:
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персоны
Александр БашировСергей БехтеревНаталья БузькоЕвгений ГолубенкоРената ЛитвиноваКира МуратоваНина РуслановаБогдан Ступка
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Два в одном

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Кинособытие года: национальная премьера нового фильма фотографии
Кинособытие года: национальная премьера нового фильма фотографии
Кинособытие года: национальная премьера нового фильма фотографии
Кинособытие года: национальная премьера нового фильма фотографии
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