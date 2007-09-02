Закрытие "Московской премьеры"

2 сентября, когда москвичи отмечали 860-летие любимой столицы, состоялось закрытие фестиваля "Московская премьера". Этот кинематографический праздник проходил под открытым небом на Триумфальной площади.

Несмотря на прохладную погоду, гостей собралось много (среди них мной были замечены Юлий Гусман, Олег Митяев, Эльдар Рязанов и другие). Правда, не все победители приехали за своими призами (например, Приз Департамента культуры города Москвы за Павла Чухрая вышел получать неизвестный молодой человек). И все-таки многие участники присутствовали сами. Из рук модельера Валентина Юдашкина и писателя Марии Арбатовой получил приз за лучшую мужскую роль Валерий Баринов. Вышли на сцену сами и Владимир Грамматиков, и Вера Сторожева, и Леонид Мозговой. Эльдар Рязанов лично вручил приз Гитане-Марии Баталовой за сценарий фильма "Дом на Английской набережной". Это победа не только ее и отца, но и всех людей с ограниченными физическими возможностями и огромным творческим потенциалом.

Главный приз Алексей Баталов с большим удовольствием отдал Станиславу Говорухину за "Артистку", на что именитый режиссер верно заметил: "Невозможно было остаться без призов, потому что очень много номинаций. Уж какую-нибудь из них все и получили бы".

Церемонию вела Оксана Мысина, чья группа "Окси-Рокс" осуществила музыкальное офомление закрытия.

Но на этом праздник не закончился. Да и начался он задолго до официальной части гала-представлением "Наше новое и вечное детское кино", в котором участвовал Григорий Гладков. А продолжилось концертом, посвященным предстоящему юбилею Эльдара Рязанова. Перед ним выступали его друзья и коллеги. Исполнили песни актеры Андрей Анкудинов и Владимир Зельдин, Сергей и Татьяна Никитины, Олег Митяев, Галина Хомчик, Елена Камбурова. Со своей программой выступила и Оксана Мысина, чья скрипка все также чарует и возвышает.

Фестиваль закончился, но фильмы продолжат свое существование в прокате и на следующих киносмотрах. А в сердце останутся радость и надежда на то, что наше кино не исчезнет...

ЛАУРЕАТЫ V ФЕСТИВАЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО “МОСКОВСКАЯ ПРЕМЬЕРА”

Программа “Великолепная семерка “МК”

1. Гран-при — приз зрительских симпатий за лучший полнометражный игровой фильм программы — “Артистка” (реж. Станислав Говорухин, киностудия “Вертикаль”).

2. Специальный приз общественного жюри газеты “Московский комсомолец” —“Слушая тишину” (реж. Александр Касаткин, компания “Шаман-пикчерс” по заказу “Централ Партнершип”).

3. Приз за лучшую женскую роль имени Натальи Гундаревой — Рената Литвинова (“Жестокость”, реж. Марина Любакова).

4. Приз за лучшую мужскую роль имени Михаила Ульянова — Валерий Баринов (“Ничего личного”, реж. Лариса Садилова).

5. Приз редакции газеты “Московский комсомолец” “За легкость дыхания в эпоху блокбастеров” — “Путешествие с домашними животными” (реж. Вера Сторожева, студия “Слон”, компания “Профит”).

6. Приз Департамента культуры города Москвы — “Русская игра” (реж. Павел Чухрай, кинокомпания “Корса-фильм” по заказу телеканала “Россия”).

7. Приз журнала “Кинопроцесс” — “Русалка” (реж. Анна Меликян, “Magnum” по заказу “Централ Партнершип”).

8. Приз зрительских симпатий за лучший короткометражный анимационный фильм программы — “Королевский завтрак” (реж. Александр Фокин, Екатерина Бойкова, студия “Центр национального фильма”).

Программа “Наше новое детское кино”

1. Приз зрительских симпатий за лучший полнометражный фильм программы —"Тайна сибирской княжны" (реж. Владимир Грамматиков, Фонд Ролана Быкова, телеканал “Культура”, “ТВ-Экспорт”).

2. Специальный приз детского жюри — “Бабка Ежка и другие” (реж. Валерий Угаров, “United Multimedia Projects”).

3. Приз за лучшую детскую роль — Таня Василишина (“Дюймовочка”, реж. Леонид Нечаев).

4. Приз за лучшую взрослую роль — Леонид Мозговой (“Дюймовочка”).

5. Приз зрительских симпатий за лучший анимационный фильм программы — “Жихарка” (из цикла “Гора самоцветов”, реж. Олег Ужинов, худрук Александр Татарский, студия “Пилот”).

Программа “Арт-линия”

1. Приз зрительских симпатий за лучший фильм программы — “Прощай, южный город” (реж. Олег Сафаралиев, киностудия “Азербайджанфильм”, студия “Ибрус”).

2. Специальный приз жюри киноклубов — “Два в одном” (реж. Кира Муратова, “Sota Cinema Group” при участии “Централ Партнершип”).

3. Диплом жюри киноклубов — “Люди из камня” (реж. Леонид Рыбаков, Российский фонд культуры).

4. Приз зрительских симпатий за лучший студенческий фильм — “Рыжая и снег” (реж. Амет Магомедов, ВГИК имени С.А.Герасимова).

Вечер грядущих проектов

1. Приз за лучшее представление проекта — “Никто, кроме нас” (реж. Сергей Говорухин, “Возвращение — ХХ век”).

Призы оргкомитета фестиваля

1. Приз “За вклад в московское кино, создание экранного образа нашей столицы, служение ее красоте на протяжении 50 лет профессиональной кинематографической деятельности” — Эльдар Рязанов.

2. Приз “За поэтическое отражение истории семьи в контексте истории страны” — сценарист Гитана-Мария Баталова (“Дом на Английской набережной”, реж. Михаил Богин).

3. Приз за вклад в развитие кинофестивального движения в регионах России — сопродюсеры фестиваля “Новое кино России” — “Московская премьера” Зинаида Глебова (Вологда), Тамара Мордасова (Челябинск), президент группы компаний “Техсоюз” Борис Асриев.

4. Диплом “За участие в проведении фестиваля” — оргкомитет национальной премии “Цветок успеха”, торговая марка “Хортица”, компания “Артекс”, компания “Конфаэль”.