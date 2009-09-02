Игорь Костолевский вошел в число финалистов ТЭФИ-2009 за роль в фильме «Время счастья».

31 августа Фонд "Академия российского телевидения" провел заседание 2-х гильдий – «Игрового кино» и «Продюсеров», где были определены первые финалисты конкурса ТЭФИ-2009.
В номинации лучший исполнитель мужской роли в телевизионном фильме или сериале
определена тройка лауреатов: Игорь Костолевский
("Время счастья
"), Владимир Ильин
("Сыщик Путилин
") и Даниил Спиваковский
("Мой муж - гений
")
«Я действительно рад, и считаю абсолютно заслужено, что в число лучших исполнителей мужской роли отобрали Игоря Костолевского
за главную роль в фильме «Время счастья
». Фильм получился очень искренним, затрагивающим разные плоскости проявления человеческих чувств и отношений», - говорит продюсер фильма Виталий Бордачев.
«Уже когда работа над фильмом была в разгаре, из интервью Игоря Костолевского
мы узнали, что многие события, описанные в сценарии, очень похожи на отдельные эпизоды его жизни. Игра Игоря Матвеевича очень впечатляет и трогает сердца. Хотелось бы, чтобы эта работа не осталась без внимания, и главный приз нашел своего обладателя по праву», - сообщил продюсер фильма Влад Ряшин.
Лучшими актрисами
признаны Инга Оболдина
("Сыщик Путилин
"), Ольга Погодина
("Легенда об Ольге
") и Ксения Громова
("Мой муж - гений
").
В номинации "Телевизионный художественный сериал"
лучшими признаны "Ранетки
", "След
" и "Тяжелый песок
", а в номинации "Ситком"
отобраны только два претендента: седьмой сезон "Моей прекрасной няни
" и "Папины дочки
".
Финалисты категории мини-сериал
- "Исчезнувшие
", "Мой муж - гений
" и "Олимпиус Инферно
".
"Продюсер фильма или сериала"
отобраны Джаник Файзиев
, Андрей Руцинский и Гуля Аскарова (фильм "И ты, Брут?!"), Дмитрий Барщевский
("Тяжелый песок
") и Ефим Любинский
("Светлана").
Заседания гильдий будут проходить до 4 сентября, тогда и станут известны все финалисты предстоящего конкурса Тэффи. Торжественные церемонии награждения победителей Национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2009» состоятся 21 сентября 2009 г. в Москве в Центральном доме предпринимателя награждение в номинациях категории «Профессии» и 26 сентября 2009 г. в Санкт-Петербурге в Михайловском театре награждение в номинациях категории «Лица».
Премия «ТЭФИ-2009» будет присуждаться по 46 номинациям.
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