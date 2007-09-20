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"72 метра" - лучший фильм о море

20 сентября
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Хроника кино >>
20 сентября 2007
По мнению жюри, лучшим фильмом о море на фестивале "Синемарина", прошедшем в Хорватии, стала не новая, но достойная лента "72 метра". Помимо "метров" Хотиненко презентовал 8-минутный клип своего нового проекта — исторического фильма о смутных временах правления Ивана Грозного.
Награды участникам фестиваля вручали Леонид Ярмольник и Александр Иншаков. Особого внимания удостоились актриса Наталья Фатеева и режиссер Алла Сурикова. Их снабдили "фирменным прикидом" — бескозырками — и заверили, что ждут их в этой форме в следующем году.

ГТРК Культура
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персоны
Александр ИншаковАлла СуриковаНаталья ФатееваВладимир ХотиненкоЛеонид Ярмольник
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1612: Хроники Смутного времени72 метра

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