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ТВ-шок: победа картины "Королева льда"

20 сентября
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20 сентября 2008
В Сочи закончился ежегодный фестиваль кино «Киношок».
А 20 сентября подводились итоги конкурса «ТВ-шок», который оценивали сами зрители.
Первое место досталось картине «Королева льда» (кинокомпания «Русское»)
В этот день на фестивале присутствовал режиссер Андрей Селиванов и исполнительница одной из главных ролей актриса Татьяна Казючиц.
Для девушки победа была полной неожиданностью:
"Я зашла в зал, меня усадили на третий ряд, и сразу почему-то мыслями улетела куда-то далеко. И вдруг слышу, как в тумане, четыре слова: Королева льда, Андрей Селиванов. А его рядом нет, он занят на съемках и не успел подъехать на вручение. Я в растерянности. Сзади меня толкает Любовь Руденко:
- Давай, иди быстрей получай. Да сумку свою оставь!
Я вышла на сцену, меня представила Нона Гришаева, попросила сказать пару слов.
Не могу упустить самый забавный момент: мне дали статуэтку с табличкой, розы, все такое тяжеленное… А мне надо все это нести, спускаться по длинной лестнице на каблуках и улыбаться при этом! Как я дошла до своего места - до сих пор удивляюсь!
И только на своем третьем ряду, со статуэткой в руках, я вдруг осознала, что произошло и по лицу начала расплываться счастливая улыбка.

С режиссером актриса встретилась уже на банкете. Он спросил только, какова была реакция зрителей:
- Понравилось? Ну, для меня это самое главное!
Также мероприятие хотела посетить Татьяна Догилева:
- Я бы с удовольствием съездила, мне интересно и само мероприятие и картина хорошая, в ней есть смысл, она многому может научить и, к тому же, пропагандирует спорт. Но в данный момент со временем у меня совсем сложно. Я каждый день на съемках. (Татьяна Анатольевна снимается в новой картине кинокомпании «Русское» «Мой»).

Предоставлено кинокомпанией "Русское"
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Татьяна ДогилеваТатьяна КазючицАндрей Селиванов
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Королева льдаМой

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ТВ-шок: победа картины "Королева льда" фотографии
ТВ-шок: победа картины "Королева льда" фотографии
ТВ-шок: победа картины "Королева льда" фотографии
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№ 1
христина (москва)   21.01.2009 - 02:16
Таня родилась 24-ого января 1986 года,она замечательный человек,скажу я вам!а такое очень редко бывает среди артистов!)) читать далее>>
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