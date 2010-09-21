Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Про любоff». Премьера

21 сентября
Все года

Хроника кино >>
21 сентября 2010
21 сентября продюсерская фирма Игоря Толстунова («ПРОФИТ») представила зрителям свой новый кино-проект: первую экранизацию книги Оксаны Робски «Про любoff/on». Фильм стал режиссерским дебютом Ольги Субботиной в полнометражном кино.
Современный роман нравов (именно так определяют создатели фильма жанр картины) собрал в этот вечер в кинотеатре «Октябрь» многочисленных гостей, среди которых были: Дмитрий Нагиев, Арина Шарапова, Елена Захарова, Андрей Панин, Андрей Григорьев-Апполонов, Марианна Максимовская, Филипп Янковский, певица Жасмин, автор романа «Про любoff/on» Оксана Робски, автор и исполнительница прозвучавших в фильме песен «Шаг за шагом к тебе» и «Я не могу тебя потерять» Мария Белая, исполнительница саундтрека «Летать» Лина Милович, оперная звезда Мария Максакова и многие другие.
Поздравления от многочисленных друзей, коллег по цеху и просто гостей премьеры принимали в этот вечер продюсер Игорь Толстунов, актеры Ольга Сутулова, Оксана Фандера, Евгений Стычкин, Юозас Будрайтис и вся съемочная группа картины.
Фильм гостям вечера представила режиссер Ольга Субботина, которая сказала несколько слов о фильме, представила съемочную команду и поблагодарила всех за удачное завершение совместной работы: «Фильм снят по роману Оксаны Робски – «девушки с Рублевки», – которая пишет о том, что ее окружает. Но наша история – это не история взаимоотношений «богатых и знаменитых». Это история о любви и иллюзиях, о внешней состоятельности и внутреннем надломе. Я уверена, что мне удастся донести до зрителя истинный смысл картины».
В широкий прокат фильм «Про любoff» выйдет 30 сентября.

Ссылки по теме:
Репортаж с закрытого показа
Пресс-релиз фильма

SKC
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Юозас БудрайтисАндрей Григорьев-АполлоновЖасмин (II)Елена ЗахароваАнастасия МакееваМария МаксаковаМарианна МаксимовскаяГлеб МатвейчукДмитрий НагиевАндрей ПанинОксана РобскиЕвгений СтычкинОльга СубботинаОльга СутуловаИгорь ТолстуновОксана ФандераАрина ШараповаФилипп Янковский
фильмы
Про любоff

фотографии >>
«Про любоff». Премьера фотографии
Ольга Субботина
Юозас Будрайтис
«Про любоff». Премьера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Любимов Александр Александрович (Краматорск)   5.01.2011 - 02:37
Фильм отличный! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Номинанты "Ники"

Номинанты "Ники"

Стали известны номинанты на национальную кинематографическую премию "Ника", которая присуждается Российской академией кинематографических искусств. Как сообщает РИА Новости, об этом было объявлено на пресс-конференции.
1 комментарий
«Елки» в космосе!

«Елки» в космосе!

22 декабря компания «Bazelevs» и Федеральное Космическое Агентство впервые провели мировую премьеру художественного фильма в космосе!
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Римма Солнцева
20 сентября ушла из жизни актриса, педагог Римма Солнцева.
Зураб Соткилава
18 сентября ушёл из жизни оперный певец Зураб Соткилава.
Станислав Железкин
17 сентября ушёл из жизни актёр Станислав Железкин.
Валентина Строганова
16 сентября ушла из жизни актриса Валентина Строганова.

День рождения >>

Виктор Вержбицкий
Александр Воеводин
Александр Волков
Зиновий Гердт
Александр Голубков
Ольга Остроумова
Ольга Погодина
Саида Раметова
Аарне-Мати Юкскюла
Магдалена Гурская
Франсуа Клюзе
Роб Морроу
Билл Мюррей
Люк Уилсон
Роберт Хоффман (II)
Иван Шведов
все родившиеся 21 сентября >>

Премьеры ТВ

Благие намерения
18 сентября
Россия 1
Защитники
22 сентября
СТС
Опасные связи
22 сентября
Домашний
Храбрые жёны
22 сентября
ТВЦ
Амун
23 сентября
Культура
Жизненные обстоятельства
23 сентября
Первый канал
Месть как лекарство
23 сентября
Россия 1
Типа копы
23 сентября
Первый канал
Бесстыдники
24 сентября
НТВ
Кафе на Садовой
24 сентября
Домашний
Отличница
25 сентября
Первый канал

ревью