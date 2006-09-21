Открытие памятника Леониду Гайдаю

21 сентября в городе Свободный Амурской области открыт памятник выдающемуся режиссеру советского кино Леониду Гайдаю, который родился там в 1923 году. Авторы скульптуры Василий Разгоняев и Николай Карнабеда изобразили режиссера за работой, со сценарием в руках. На открытии памятника присутствовала вдова Гайдая актриса Нина Гребешкова и участники кинофестиваля "Амурская осень".
Три майских дня 1986 года, в течение которых в Кремле проходил Пятый съезд кинематографистов, были одними из самых громких дней второго перестроечного года. На этом съезде убрали секретаря Союза Кулиджанова и председателя Госкино Ермаша.
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