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Открытие памятника Леониду Гайдаю

21 сентября
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21 сентября 2006
21 сентября в городе Свободный Амурской области открыт памятник выдающемуся режиссеру советского кино Леониду Гайдаю, который родился там в 1923 году. Авторы скульптуры Василий Разгоняев и Николай Карнабеда изобразили режиссера за работой, со сценарием в руках. На открытии памятника присутствовала вдова Гайдая актриса Нина Гребешкова и участники кинофестиваля "Амурская осень".
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