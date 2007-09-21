Закрытие кинофестиваля «Меридианы Тихого»

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23 февраля 2007

Ушел из жизни создатель "Земли Санникова"

На 81-м году жизни скончался создатель фильма "Земля Санникова", известный кинорежиссер Альберт Мкртчян, сообщили в Гильдии кинорежиссеров Союза кинематографистов России. Здесь уточнили, что прощание с мастером состоится 26 февраля в 10.