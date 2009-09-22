«2012». Пресс-конференция

анонс

12 и 13 декабря в киноцентре «РОДИНА» Кит Сэнборн и Пегги Ауэш лично представили свои самые знаковые работы.

В Москве вручены награды девятой национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон". Лучшим фильмом признана картина Бориса Хлебникова "Свободное плавание".

13 марта 1970

"Подсолнухи" и КГБ

В Риме 13 марта 1970 года состоялась скандальная премьера советско-итальянского фильма "Подсолнухи" с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях.