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«2012». Пресс-конференция

22 сентября
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22 сентября 2009
22 сентября, задолго до премьеры, которая состоится 12 ноября, Москву посетили создатели картины «2012»: режиссер Роланд Эммерих, актер Джон Кьюсак и продюсер, сценарист и композитор в одном лице Харальд Клозер.
За день до пресс-конференции, прошедшей, как обычно, в отеле Ritz Carlton, журналистам представили большой во всех смыслах отрывок нового блокбастера. Я, если честно, на этот показ не попал, поэтому, как и вы, дорогие читатели, остаюсь в неведении насчет масштабности и зрелищности «2012». Правда, увиденный мной трейлер убедил меня, что спецэффекты в фильме, как и в предыдущем фильме-катастрофе режиссера «Послезавтра», весьма впечатляющие.
Встречу же с прессой, которая по традиции началась чуть ли не ранним утром, я не пропустил и спешу поделиться с вами некоторыми впечатлениями.
После традиционной фото-сессии на крыше отеля напротив пятиконечной звезды Кремля участники конференции спустились в Бальный зал.
Беседа началась довольно лениво, так как поначалу вопросы задавались им чисто для разогрева.
Разумеется, веселье началось с набившего оскомину вопроса про отношение гостей к Москве. Джон Кьюсак не преминул заметить, что раньше в Штатах нашу страну представляли «империей Зла», а столицу - своеобразным Готэмом из комиксов про Бэтмена. И многим, как и Джону, хотелось поглядеть на этот город, увидеть лица, знаковые места, прочувствовать атмосферу. Что актер и с радостью сделал, так как в столице он уже гостил с субботы.
Что касательно новой картины, то журналисты, вспомнив истерию в связи с выходом «Послезавтра», спросили о том, не боится ли Эммерих накликать беду, снимая подобное кино. Пропустив намек на 11 сентября, режиссер объяснил, что снимает фильмы, которые предупреждают людей об опасности. Клозер же согласился с тем, что кино может влиять на людей: «Кино может изменить их точку зрения, мышление. Ведь до появления «Послезавтра» никто не задумывался над глобальным потеплением, а после него этой проблеме стали уделять больше внимания». А насчет истерии он прокомментировал так: «Мы ведь потому и показываем этот фильм так заранее, чтобы люди не впадали в панику и многое осмыслили».
Вспомнили и про 3D-формат, но Эммерих, боюсь, разочарует своих поклонников. «Я не люблю 3D. Я думаю, оно в конце концов отойдет. Для меня же лично важна дистанция, когда я смотрю кино. А от этих очков у меня болит голова, - признался он и добавил. - Мы хотели сделать фильм в 3D, но у нас банально не хватило времени».
Клозер согласился с режиссером: «Думаю, оно останется только в анимации и фильмах для детей». А Кьюсак пожал плечами: «А мне все равно, в каком формате смотреть кино».
На вопрос о том, кого бы он спас, если бы знал об опасности, Джон Кьюсак указал на зал: «Я спас бы вас всех. Ну и, конечно же, своих родных, близких, знакомых. А вообще я даже не представляю...»
Кастинг картины, как выяснилось, проходил еще на уровне сценария. Т.е. Эммерих и Клозер писали текст под тех актеров, с которыми хотели работать.
«Я был на седьмом небе от счастья, когда узнал, что Джон согласился с нами работать» - признался продюсер.
Про актерскую же игру на фоне синего экрана знаменитый актер рассказал следующее: «На съемочной площадке все равно какая-то часть представляет собой реальные декорации. Остальное же так или иначе актер представляет в уме. Лично мне было интересно. Но не в этом дело. Актер, прежде всего, выстраивает свое отношение с партнером. Ему не важно, что на заднем плане. Главное - это передать эмоции, соответствующие сцене».
На этом финальном аккорде и завершилась пресс-конференция.

Макс Милиан
Фоторепортаж - Валерий Лукьянов
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персоны
Харальд КлозерДжон КьюсакРоланд Эммерих
фильмы
2012Послезавтра

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«2012». Пресс-конференция фотографии
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