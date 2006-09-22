Названы российские фильмы - претенденты на премию "Оскар"

Российский оскаровский комитет опубликовал список фильмов, которые могут претендовать на премию "Оскар" в этом году в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В него вошли 14 картин, правда, некоторые из них не смогут пройти окончательный отбор, так как существует правило, согласно которому премьера фильма должна состояться не позднее 30 сентября 2006 года.
Это картины "Остров
" Павла Лунгина, "Свободное плавание
" Бориса Хлебникова, "Эйфория" Ивана Вырыпаева и "Многоточие" Андрея Эшпая: они не включены в октябрьские планы столичных кинотеатров, правда, их могут начать показывать в регионах. Кроме этих картин в список вошли: "9 рота
" Федора Бондарчука, "977 / Девять Семь Семь
" Николая Хомерики, "Дневной Дозор
" Тимура Бекмамбетова, "Живой
" Александра Велединского, "Изображая жертву
" Кирилла Серебренникова, "Мне не больно
" Алексея Балабанова, "Перегон
" Александра Рогожкина, "Питер FM
" Оксаны Бычковой, "Связь
" Авдотьи Смирновой и "Точка
" Юрия Мороза.
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