Актеры сериала "Татьянин день": Поможем вместе

анонс

19 февраля 2013 «ВАЛЛ-И» - лучший фильм! Так посчитало сообщество критиков в Сети Интернет (The Online Film Critics Society), объявившее имена победителей по итогам 2008 года.

19 февраля 2013 В Москве в кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера фильма «О, счастливчик!» Авантюрная комедия, по мнению создателей, не лишена смысла. Молодому зрителю предстоит проследить за приключениями молодого разгильдяя Славика Нестерова.

6 июля 2009 В Ханты-Мансийске - фестиваль дебютов В Ханты-Мансийске открылся 5-й международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». В основной конкурс фестиваля в этом году вошли десять фильмов.