Актеры сериала "Татьянин день": Поможем вместе

22 сентября в центре крови федерального медико-биологического агентства прошла благотворительная акция компании АМЕДИА в поддержку детей с онкологическими заболеваниями.
Ранним субботним утром актеры и поклонники телесериала Татьянин День
собрались в холле медицинского центра на Щукинской.
Первыми отправились сдавать кровь любимые всеми семья Рыбкиных. После тщательной проверки стать донором врачи разрешили только Дарье Волге
, (кстати, именно она была одним из инициаторов этой акции).
«Хочется сказать слова благодарности всем людям, которые пришли в субботу в 9 утра, чтобы сдать свою кровь, – говорит актриса - Я увидела много добрых, хороших лиц и испытала ощущение братства. Все мы сплотились вокруг чего-то по-настоящему важного. В этом, мне кажется, и заключается человеческая функция – помогать другим. Кровь я сдавала не в первый раз. Мы с Сонечкой Донианц уже были донорами, и я могу точно сказать, что это ничуть не больно».
Анна Снаткина
расстроилась, что врачи не разрешили ей сдавать кровь, тем не менее, она морально поддерживала всех доноров и не отходила от них ни на минуту:
«Я рада, что я стала участницей этой акции. В такие моменты осознаешь, для чего ты работаешь. Люди, которые вместе с нами пришли в этот день в центр крови, сказали нам много теплых слов. Было очень приятно слышать, что наш сериал так любят и ждут».
Актеры были приятно удивлены, как много человек пришли сдать кровь.
«Когда я встала в очередь, чтобы оформить документы, увидела знакомое лицо – мужчину, который работает в охране АМЕДИА. – говорит Валентина Панина
- Потом смотрю – еще один. Вот мы живем на земле рядом друг с другом, и иногда у нас появляется возможность сделать что-то для другого человека. Не есть ли это смысл нашей жизни?.. Если честно, я была даже удивлена тому, как люди любят мою Тамару Кирилловну. Мне даже неудобно передавать все те слова, что я услышала от людей, которые пришли в тот день. И вообще, происходит странная вещь – тем, кто меня знает, кажется, что эта роль не моя. Они считают, что в жизни я совсем другая, не злая и даже не ворчливая. А те, кто меня не знают, говорят, что не представляют другого человека в этой роли».
А вот Вадиму Колганову
атмосфера всеобщего ажиотажа была по душе:
«Я сразу понравился доктору, который брал кровь. Наверное, увидев меня, а я мужчина в теле, он рассчитывал литра на три третьей положительной. Но я отвел его в сторонку и сказал, что готов стать донором, если то, что в юности болел желтухой, не является препятствием. Доктор заметно огорчился, поблагодарил меня за участие, и кровь сдавать не разрешил. Люди, как всегда, узнавали меня с трудом – я был без усов, и от Вити, Рыбкина отличался. Зато один мужчина, который не постеснялся признаться, что смотрит только футбол и «Татьянин день», подошел ко мне и сказал: «Витек – ты правильный мужик! Я тебя уважаю». Приятно было. Выяснилось, что мы с Дарьей Волгой – одной крови. У нее та же группа. Только у сестры кровь берут, а у меня нет».
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