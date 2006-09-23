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Короткометражная "Интеллемания"

23 сентября
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23 сентября 2006
В ночь с 22-го на 23-е сентября в клубе "25" состоялся психоделический короткометражный кинобум в рамках "Интеллемании 25". В его программу вошли студенческие работы Питера Гринуэя и Дейвида Линча, а также ленты нового отечественного поколения авторского кино ("Дача" Дани Дачника).
Это психоделическое "безобразие" представила генеральный продюсер телекомпании "Moglables", режиссер арт-документального кино и журналист Ника Плахова. По ее словам, смысл всего происходившего на данной тусовке - "позитивизм, как новая ветвь искусства (или ремесла, кому, как нравится); есть много молодых-талантливых, которые создают фильмы, музыку, фото, видеоинсталяции, бросают ВГИК, стремятся открыть что-то новое, свежее в нашей стране".
К сожалению, Питера Гринуэя не удалось досмотреть до конца - техника клуба не смогла справиться с его творениями. Но Линча и его потрясающую по визуальному ряду (как и всегда!) "Бабушку" оценили все гости "КиноИнтеллемании". Было любопытно впоследствии сравнить этого режиссера с представителем нашего арт-хауса Даней Дачником. Его "Дача" поделена на две части: "Деревню" и "Дачника", и в ней через призму документального авангарда рассмотрена типичная ситуация для сотен российских жителей - их взаимоотношения с собственными дачами. Конечно, это не Линч и не Гринуэй, но что-то и здесь есть оригинальное и нестандартное. Что именно - объяснить трудно. Это надо видеть. Скорее всего напрашивается связь этой короткометражки с триеровской "Догмой"...
"25" — это, тем не менее, не только клуб по интересам, это еще и продюсерский центр. Каждую неделю помимо новой линии кино, будет линия живого перформанс-шоу, линия артфотографии, музыкальная линия. И чем больше будет привлекаться людей, тем интереснее и сплощеннее будет работаться в этом новом направлении. Как уверенно утверждает Ника Плахова, "свою историю нужно провоцировать".
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