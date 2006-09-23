С 28 сентября по 1 октября в Москве, в кинотеатре "35 мм" будет проходить Первый московский фестиваль американского кино "Образы Америки".

Фестиваль представит московским зрителям 4 программы: "Гении начинались так", "ИндиВид" (программа независимого американского кино - продолжение одноименного фестиваля, прошедшего в Киноклубе "35 мм" осенью 2005 г.), "Классика Голливуда" и "Экран.doc" (программа документального кино и ретроспектива классика документалистики Фреда Уайзмена).

Программа фестиваля включает такие фильмы как "Черная орхидея", "Прекрасное безумие", "Яд", "Необузданные" и многие другие, не пропустите!



Кирилл Разлогов, программный директор фестиваля:

"Организаторы первого фестиваля американского кино в Москве поставили перед собой принципиально невыполнимую задачу – познакомить зрителей с крупнейшей кинематографией мира, о которой, кажется, все всё уже знают. Но нет… Американское киноискусство в своих лучших и высших проявлениях остается во многом неведомой для массового зрителя территорией."