Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Образы Америки

23 сентября
Все года

Хроника кино >>
23 сентября 2006
С 28 сентября по 1 октября в Москве, в кинотеатре "35 мм" будет проходить Первый московский фестиваль американского кино "Образы Америки".
Фестиваль представит московским зрителям 4 программы: "Гении начинались так", "ИндиВид" (программа независимого американского кино - продолжение одноименного фестиваля, прошедшего в Киноклубе "35 мм" осенью 2005 г.), "Классика Голливуда" и "Экран.doc" (программа документального кино и ретроспектива классика документалистики Фреда Уайзмена).
Программа фестиваля включает такие фильмы как "Черная орхидея", "Прекрасное безумие", "Яд", "Необузданные" и многие другие, не пропустите!

Кирилл Разлогов, программный директор фестиваля:
"Организаторы первого фестиваля американского кино в Москве поставили перед собой принципиально невыполнимую задачу – познакомить зрителей с крупнейшей кинематографией мира, о которой, кажется, все всё уже знают. Но нет… Американское киноискусство в своих лучших и высших проявлениях остается во многом неведомой для массового зрителя территорией."
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

фотографии >>
Образы Америки фотографии
Образы Америки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Римма Солнцева
20 сентября ушла из жизни актриса, педагог Римма Солнцева.
Леонид Харитонов
19 сентября ушёл из жизни певец Леонид Харитонов.
Зураб Соткилава
18 сентября ушёл из жизни оперный певец Зураб Соткилава.

День рождения >>

Сабина Ахмедова
Сергей Гурзо (старший)
Юрий Елагин
Иван Краско
Виктор Низовой
Александр Прудников
Ирина Тычинина
Татьяна Федоровская
Михаил Химичев
Януш Гайос
Уолтер Пиджн
Мэри Кэй Плейс
Элеонора Росси Драго
Микки Руни
Розалинд Чао
Роми Шнайдер
все родившиеся 23 сентября >>

Премьеры ТВ

Защитники
22 сентября
СТС
Опасные связи
22 сентября
Домашний
Храбрые жёны
22 сентября
ТВЦ
Амун
23 сентября
Культура
Жизненные обстоятельства
23 сентября
Первый канал
Месть как лекарство
23 сентября
Россия 1
Типа копы
23 сентября
Первый канал
Бесстыдники
24 сентября
НТВ
Кафе на Садовой
24 сентября
Домашний
Отличница
25 сентября
Первый канал

ревью

"Тайна Коко"
Ролики фильмов

"Тайна Коко"

Ради исполнения мечты Мигелю предстоит открыть тайну поколений, связанную с праздником Днем поминовения.