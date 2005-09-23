Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фестиваль «Киноблик». Фильм «Барышня и хулиган» в Берлине

23 сентября
Все года

Хроника кино >>
23 сентября 2005
Дни русского кино открыты в Берлине немым кино «Барышня и хулиган», ставшим в 1918 году событием российского кинематографа.
Фильм «Барышня и хулиган» был снят в 1918 году, сценарий Маяковского, он же играет главную роль. Маяковский здесь оказывается киноактёром выразительным и колоритным. Но это вряд ли можно назвать неожиданностью. А вот имя режиссёра и оператора картины Евгения Славинского вызывает, по меньшей мере, удивление. Ведь Славинский был оператором у Протазанова на «Пиковой даме»! То есть у человека, с которым лезут, по слову поэта, «столетние древности кинематографии».
Фильм «Барышня и хулиган» несёт в себе отпечаток раннего Маяковского. Его предчувствие трагичности своей судьбы, жертвенности. Гибель из-за несчастной любви к женщине, сходится с одной из версий причины самоубийства поэта. Кадры с вскинутой навзничь, запрокинутой головой умирающего хулигана напоминают страшную фотографию, сделанную 14 апреля 1930 года после рокового выстрела.

По материалам сайта Телеканала "Культура"
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
Барышня и хулиган

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Римма Солнцева
20 сентября ушла из жизни актриса, педагог Римма Солнцева.
Леонид Харитонов
19 сентября ушёл из жизни певец Леонид Харитонов.
Зураб Соткилава
18 сентября ушёл из жизни оперный певец Зураб Соткилава.

День рождения >>

Сабина Ахмедова
Сергей Гурзо (старший)
Юрий Елагин
Иван Краско
Виктор Низовой
Александр Прудников
Ирина Тычинина
Татьяна Федоровская
Михаил Химичев
Януш Гайос
Уолтер Пиджн
Мэри Кэй Плейс
Элеонора Росси Драго
Микки Руни
Розалинд Чао
Роми Шнайдер
все родившиеся 23 сентября >>

Премьеры ТВ

Защитники
22 сентября
СТС
Опасные связи
22 сентября
Домашний
Храбрые жёны
22 сентября
ТВЦ
Амун
23 сентября
Культура
Жизненные обстоятельства
23 сентября
Первый канал
Месть как лекарство
23 сентября
Россия 1
Типа копы
23 сентября
Первый канал
Бесстыдники
24 сентября
НТВ
Кафе на Садовой
24 сентября
Домашний
Отличница
25 сентября
Первый канал

ревью

"Тайна Коко"
Ролики фильмов

"Тайна Коко"

Ради исполнения мечты Мигелю предстоит открыть тайну поколений, связанную с праздником Днем поминовения.