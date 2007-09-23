Начались съемки нового фильма Кати Шагаловой «Однажды в провинции»

анонс

31 марта 2008 Премьера сериала. Почему не удался сериал «Литейный, 4» Можно предположить, что проект «Литейный, 4» возник с целью воссоединить прекрасный актерский состав. И не только исполнителей главных ролей, но и тех актеров, которые когда-либо принимали участие в «Ментах», «Операх» и «Убойной силе».

13 февраля 2012 «Пари» выйдет на большие экраны Судьба новой картины Натальи Бронштейн (Петровой), создавшей в свое время «Дорогу» с Гошей Куценко и собой в главных ролях, определилась - в конце октября «Пари» выходит в прокат.

11 февраля 2007 Завершился кинофестиваль "Остров Крым" 28 июля в Севастополе состоялась торжественная церемония закрытия первого российско-украинского кинофестиваля «Остров Крым». Конкурса, как такового, на первом, пилотном, фестивале не проводили.