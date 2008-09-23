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«Pacific Meridian». Закрытие

23 сентября
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23 сентября 2008
Завершился VI Международный Кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Pacific Meridian», самый удаленный от Москвы российский кинофорум, проходивший с 13 по 19 сентября во Владивостоке.
В течение шести дней в 14 программах кинофорума зрители смогли увидеть более 150 картин из 24 стран, а в конкурсе участвовало по 9 полнометражных и короткометражных картин из государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
Главный приз Шестого Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» получил фильм «Замерзший» (Frozen) индийского режиссера Шиваджии Чандрабхушана (Shivajee Chandrabhushan). Трогательная история молодой девушки Ласии, живущей в отдаленной гималайской деревне вместе с отцом и братом, не оставила равнодушной международное жюри под председательством продюсера из Дании Вибеке Винделов. Индийский режиссер-дебютант превзошел авторов из США, России, Канады, Японии, Китая, Австралии, Филлипин и Новой Зеландии.
По две награды получили канадский фильм «Борьба» режиссера Анаис Барбо-Лавалетт (лучшая мужская роль и приз «За гармонию художественного стиля, социальную достоверность, за душевное внимание и сочувствие своим героям»), и совместная работа участников из Филлипин и Франции «Сервис». В этом фильме жюри отметило режиссерскую работу Брийанте Мендоса и игру исполнительницы главной женской роли актрисы Джины Парено.
Не остались без наград и отечественные кинематографисты, призы за лучший короткометражный фильм получил Александр Котт с фильмом «Рыба», а Андриан Белик с документальными фильмами «Блюз Чингисхана» и «Превыше долга» завоевал приз Губернатора Приморского края «9288 км» «За любовь и человечность».
Приза главы Владивостока «За развитие киноиндустрии во Владивостоке» присужден режиссеру Николаю Хомерики. Специальная награда имени американского актера Юла Бриннера в этом году досталась совместной работе кинематографистов США и Мексики «Продавец сна».
Также на фестивале был вручен приз «Воплощение стиля Dior» от партнера Фестиваля INSTITUT DIOR «За традиционную историю, расказанную в современном стиле», который достался режиссеру Симе Урале за фильм «Кофе и Аллах».
Фестиваль проходит с 2003 года и проводится администрацией Приморского края при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Президент фестиваля - народный артист России Сергей Степанченко. Официальный пресс-агент фестиваля - компания «Планета Информ», обеспечивающая пресс- и PR-поддержку значительной части российских кинопроектов.
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