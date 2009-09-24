В Москве в кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера фильма «О, счастливчик!»

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Кирстен Данст подсунули марихуану во время съемок фильма

«Жестокое и безжалостное кино»: Сокуров против выдвижения «Нелюбви» на премию «Оскар»

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