Сложным путем...

Официально фильм «Агония» датирован 1981 годом. На самом деле он был окончен 25 сентября 1974 года, но только спустя 7 месяцев, 18 апреля 1975 года, фильм был наконец принят Госкино СССР. Принят по высшей категории, предполагавшей самый широкий прокат картины и щедрое вознаграждение авторам. Но при этом в совместной записке отдела культуры ЦК КПСС и Госкино СССР говорилось о нецелесообразности выпуска «Агонии» на экран. Напечатанная всего в двух копиях картина легла на пресловутую «полку» и лишь в 1981 году решением ЦК КПСС была с неё извлечена. Но с оговоркой - только для зарубежного проката. С этого момента начинается публичная жизнь фильма, отсюда и дата в титрах. Уже через год на международном кинофестивале в Венеции «Агония» удостаивается премии ФИПРЕСИ. А на широкий экран в России выходит лишь с началом перестройки - в 1985 году.



«Сложным был путь к экрану фильма Элема Климова «Агония». Впрочем, и творческая судьба самого режиссера, автора таких разных картин, как «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964), «Похождения зубного врача» (1967), «Прощание» (1981), была далеко не гладкой и безоблачной.

В «Агонии» кризис режима показан с присущей Э. Климову беспощадной иронией и психологической глубиной. Фарсовые, эксцентрические эпизоды сменяются страшными натуралистическими видениями. На экране возникает больной мир — извращенный, изломанный, противоестественный.

В центре этого мира — отталкивающая фигура Распутина. Бродячий «святой старец», «провидец», «исцелитель», алкоголик и сексуальный маньяк, этот растленный человек сумел не только войти в доверие царской семьи, но и оказывать влияние на ход государственных дел.

Распутина играет Алексей Петренко. Актер, сегодня уже хорошо известный зрителям, сумел добиться поразительного результата. Роль выстроена на перепадах вулканического темперамента, животного страха, нечеловеческой силы и униженной слабости, хитрости и безумия, предельной развращенности и своеобразной религиозности. Задача сложнейшая, но актеру удалось уловить нерв роли, с необычайной силой воплотить на экране столь неоднозначный и непривычный для нашего искусства характер.

Не менее сложной была задача и у Анатолия Ромашина сыгравшего роль царя Николая. Здесь было очень легко сбиться на плакатный тон, гротеск. В «Агонии» не так.

Вокруг этих двух центральных фигур фильма — паря и Распутина выстраивается сложная, - многоплановая композиция фильма со множеством лиц, имевших прототипов, — генералы, промышленники, банкиры, князь Юсупов и его сторонники, возглавившие заговор против несильного фаворита трона. И, словно рассекая фильм на части, властно и неумолимо вторгается в сюжетную ткань историческая хроника. Первая мировая воина, голод, разруха, демонстрации…»



Александр Федоров, 26.06.1985