Киношок - "Сыт по горло"

25 сентября в Анапе состоялось торжественное закрытие XV Открытого фестиваля кино стран СНГ и Прибалтики "Киношок - 2006". Главный приз фестиваля, "Золотая лоза", получил эстонский фильм "Сыт по горло" (режиссер Пеэтер Симм, продюсер Артур Тавлик). Этому же фильму присужден и специальный диплом кинопрессы фестиваля. Герой картины-победителя "Сыт по горло" - дальнобойщик, который решает отправиться в последнее путешествие в Германию, чтобы отдать долг чести перед смертью. По дороге к нему неожиданно присоединяются трое странных попутчиков: два эстонца - восторженный виолончелист и туповатый грабитель банков - и эксцентричный немец.

Приз за лучшую женскую роль присужден Светлане Ивановой за работу в фильме "Франц+Полина" (Россия), за лучшую мужскую - Сергею Цыссу за фильм "Далеко от Сансет Бульвара" (Россия, Франция) Игоря Минаева.

Лауреатами конкурса "ТВ-Шок", которое судило зрительское жюри, первый приз взял фильм "Ненормальная" Александра Глобина (Россия), второе место досталось картине "Лазутчик. Баллада о гусарах" Игоря Чиркова (Молдова, Россия, Украина), третье место зрители отдали фильму "Виртуальный роман" Романа Нестеренко (Россия).