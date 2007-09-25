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Всероссийский Кинофестиваль «Золотой Феникс»

25 сентября
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25 сентября 2007
25 сентября 2007 года в Смоленске прошла презентация Всероссийского Кинофестиваля «Золотой Феникс», не имеющего аналога в мире. Учредители кинофестиваля – Гильдия кинорежиссеров России, Администрация города Смоленска.
Фестиваль задуман в форме ежегодного конкурса на лучший фильм, созданный актерами, реализовавшими себя на новом творческом витке в профессии режиссера.
В кинематографе много актеров, ставших режиссерами. Среди них - Сергей Никоненко, Светлана Дружинина, Михаил Козаков, Александр Калягин, Олег Фомин, Борис Щербаков, Вера Глаголева, Александр Абдулов, Елена Цыплакова, Рената Литвинова, Никита Михалков, Федор Бондарчук, Владимир Меньшов, Владимир Машков, Николай Бурляев, Петр Тодоровский, Сергей Жигунов, Михаил Пореченков и многие другие.
Смоленск – город с уникальными кинематографическими и театральными традициями; земля, подарившая миру выдающихся художников кино и театра.
Смоленск – это и легендарно историческая земля, на которой проходили три самых тяжелых войны в истории России, когда Смоленщина полностью возрождалась из пепла как мифическая птица Феникс.
Именно поэтому официальным Призом кинофестиваля стала легендарная птица Феникс - символ вечного обновления и возрождения, отражающий идею постоянно раскрывающей в себе новые способности творческой личности.
Президент кинофестиваля - Народный артист России, кинорежиссер Всеволод Шиловский.
Презентация кинофестиваля прошла в Кинотеатре «Современник». Для участия в ней из Москвы приезжала делегация российских кинематографистов. В этот же вечер перед кинотеатром состоялась закладка Площади «Звезды кино».
На ней ежегодно будут закладываться именные звезды в честь лауреатов Международного кинофестиваля «Золотой Феникс».
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Александр АбдуловФёдор БондарчукНиколай БурляевВера ГлаголеваСветлана ДружининаСергей ЖигуновАлександр КалягинМихаил КозаковРената ЛитвиноваВладимир МашковВладимир МеньшовНикита МихалковСергей НиконенкоМихаил ПореченковПётр ТодоровскийОлег ФоминЕлена ЦыплаковаВсеволод ШиловскийБорис Щербаков

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