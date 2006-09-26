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Солнечные блики

26 сентября
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26 сентября 2006
В понедельник, 26-го сентября, состоялась торжественная церемония закрытия 4-го фестиваля российского кино "Киноблик" в Штутгарте, на которой были названы обладатели главных призов. Международное жюри определило лучшие из 30 игровых и документальных картин, участвовавших в конкурсе и приз "За лучший игровой фильм" получила картина режиссера Александра Сокурова "Солнце".
Награду за лучший документальный фильм разделили два фильма: "Свято" Виктора Коссаковского и "Гражданское состояние" Алины Руднитской.
Приз за самое яркое творческое воплощение - "Штутгартский взгляд" вручена картине "Первые на Луне" Алексея Федорченко.
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