"Все могут короли" во Франции: Депардье, замок и галопом по Европам…

• Замок Ле Люд (Le Lude) находится в самом центре Франции, в 270 км от Парижа. Он не огромный, но очень уютный и главное обжитой. Теперешний его владелец месье Николя держит на видном месте фотографию посетившей это место королевы Елизаветы, проводит костюмированные вечеринки с оперой и проживает в замке со своей семьей: женой и младшей дочерью. Старшая учится в Москве, в Государственном институте русского языка имени А.С.Пушкина. В общем-то, это и было одной из причин, почему хозяева согласились на некоторое время потесниться и «приютить» съемочную группу из России. Другая причина – участие в проекте Жерара Депардье, чьи собственные виноградные угодья, кстати, находятся неподалеку.
• Жерар Депардье
предстал на съемочной площадке точно в назначенный час, только накануне прилетев то ли из Украины, то ли из Венеции. Тем не менее, познакомившись со съемочной группой и будущими партнерами по фильму, тот час приступил к делу. Выгдядел самый знаменитый актер Франции великолепно, а главное ему очень пошел сшитый для съемок костюм (который по эскизам к фильму и из нашего материала сшил личный портной актера). Уже не единожды отмечено, что западные звезды менее «звездны» в своих требованиях к работе, чем отечественные и Депардье был тут не исключением. Никаких особых условий. Кофе-чай актер делал себе сам. Много и с удовольствием общался. Если кто-то просил сняться для себя на память не отказывал (правда, тут охотнее шел на встречу представительницам слабого пола). Когда один из членов группы подарил ему на память значок с изображением Ленина, Жерар почему-то стал делать страшные глаза и оглашать округу басом: «Сталин! (с ударением на второй слог) Ностальжи!». Обеду он предпочел прогулку по местным угодьям: традиционному для Франции времен Людовиков парку; лесу, с многовековыми деревьями и живностью, которая придется по вкусу каждому охотнику, а также огороду хозяйки с ее гордостью голубой тыквой.
• Для одной из сцен снимали проезд «Роллс-ройса». Группа временно базировалась на одной из французских ферм, среди многочисленных сельских дорожек и пасторальных пейзажей. Пока машину готовили к съемке, закрепляя на ней специальное оборудование, временно свободные от работы ребята, осматривая окрестности, набрели на заброшенный погреб у дороги, заваленный бутылками шампанского и вина. Хозяева фермы были удивлены не меньше наших. Они и не ведали, что у них под самым носом находится внушительный запас винтажного спиртного. Члены российской группы благородно отказались от причитающихся 25%.
• Съемочную группу порадовали обеды «на площадке», проходившие в огромном помещении с 30-метровыми потолками, своды которого поддерживали как минимум столетние балки из цельной древесины. К тому же помимо скажем традиционных паштетов, предлагались и вина – неотъемлемый элемент французского ланча, но немного непривычный в разгаре трудового дня для москвичей. Производительность же от этого прямо скажем только выросла!
• База группы находилась в небольшом городке Ле Ман, который ни чем не выделялся бы среди множества провинциальных европейских городов вымирающих после семи вечера, если бы не проводившиеся здесь ежегодно известные на весь мир 24-часовые гонки, сами ставшие основой для не одного десятка фильмов.
• Российских актеров на съемках во Франции очень выручил скоростной поезд TGV, доставляющий их прямо из аэропорта, можно сказать, на саму съемочную площадку менее чем за час (со скоростью 300 км/ч)!
• Больше всех полюбила российскую группу все-таки хозяйская собака. Место у режиссерского кресла стало любимым местом для послеобеденного сна лабрадора. Обед, правда, у собаки растягивался на весь съемочный день: она постоянно получала щедрую еду и ласки от гостей. Как ей живется теперь с экономными французами?
• Французская актриса Натали Нерваль
, переигравшая со всеми французскими знаменитостями от Моро и Габена до Бельмондо и Делона, и до сих пор выходящая на сцену «Камеди Франсэ» несмотря на свой почтенный возраст, исполнила в фильме роль бабушки героини. Актриса прекрасно говорит на русском (ее семья эмигрировала во Францию после 1917 года) и до сих пор любит вставлять в разговор даже с французскими коллегами старинные русские выражения и поговорки. Ей предстояло освоить электрическую кресло-коляску. Вариант с толкавшим ее лакеем, смелая женщина (русские корни все-таки!) решительно отвергла и довольно быстро овладела опасным «транспортным средством», имеющим к слову 4 скорости и разгоняющимся по прямой до 30 км/ч.
• Елена Полякова
общалась с Депардье в кадре по-французски, а вне – на характерной смеси русского, английского и французского. Все друг друга прекрасно понимали. Сообща они решили, что мама героини и, соответственно, жена персонажа Депардье, не появляющаяся в фильме могла быть только очень красивой и умной женщиной!
• Прекрасное взаимопонимание нашел Депердье и с режиссером Александром Черняевым
: перед отлетом они долго обнимались, Депардье приглашал к себе в гости и давал опцион на любую дальнейшую совместную работу.
• Татьяна Васильева
была поражена тем, как к ней относилась французская администрация. По ее словам, здесь, во Франции она почувствовала себя большей звездой, чем на Родине. Актрисе никак не давался французский текст. Наконец, она нашла выход: написала транскрипцию «неудобной» фразы на ладоне и отыграла сцену, жеманно разводя руки и незаметно считывая текст.
• Гоша Куценко
, предварительно несколько самоуверенно отказавшись от каскадера, впервые в жизни проскакал на коне галопом. Увидев своего «партнера» и прояснив свою творческую задачу, актер пожалел о сделанном, но, собрав волю в кулак, решительно дернул за уздцы. И проделал скачки в течение нескольких дублей с таким вдохновением, что съемочная группа аплодировала. А Куценко сказал режиссеру: «Этот галоп я посвящаю тебе!». Таким образом, не говоря об актерском опыте, Куценко на съемках вдоволь искупался, получил несколько пощечин и ударов, научился ездить на мотоцикле и скакать верхом! Похоже на все это действительно стоит посмотреть!
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