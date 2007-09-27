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«В гостях у $kazki»: первый съемочный день

27 сентября
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27 сентября 2007
Компания Амедиа приступила к съемкам своего первого художественного полнометражного фильма - «В гостях у $kazki».
Действие картины разворачивается в Москве, в наши дни.
Главный герой истории, 18-летний Илья Розов (Никита Пресняков) приходит в московское отделение «РайБанка» и устраивается на работу в качестве уборщика. Илюша легко сходится с людьми и даже пользуется некоторой популярностью, в основном благодаря своей услужливости, как вдруг теряет работу из-за мелкой провинности.
Про Илюшу быстро забывают. Но внезапно выясняется, что Илюша взял в «РайБанке» небольшой кредит. …Затем, Розову удается взять еще один кредит, намного больше первого, а потом и еще новый кредит… Илья Розов удачливый аферист? Его цель – деньги? Выясняется, что Илюша никому ничего отдавать и не планировал.
В первый день на Останкинском пруду снимали две сцены – сцену объяснения в любви главных героев – Ильи и Ярославы и сцену разрыва отношений.
Солнечный день – когда герои понимают, что любят друг друга и дождливый вечер, когда дождевые установки и ветродуй помогли сделать картинку по-настоящему драматической.
Сценаристом и режиссером картины выступил Григорий Константинопольский. Он же исполняет роль Рыжего, человека, чей голос за кадром комментирует все происходящее на экране.
«В гостях у $kazki» - сложно-постановочный проект. Не простая по замыслу история усложняется еще способами и средствами, которые решили использовать в картине генеральный продюсер проекта Александр Акопов и режиссер картины - Григорий Константинопольский. Много сцен со спецэффектами, когда чудеса происходят в кадре, появляются и исчезают предметы. Сложный актерский грим, когда у героя неожиданно вырастает нос. Для идеального совмещения картинки, в которой, двигающиеся в замедленном темпе люди, контрастировали бы с «реальным» временем, на площадке используется моушн контроль.
Все это потребовало и дополнительной работы и дополнительной съемочной группы. Оператор - постановщик первой - Леван Капанадзе, второй группой руководит - Антон Костромин.
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Григорий КонстантинопольскийДаниэль ОльбрыхскийНикита ПресняковСветлана Ходченкова
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В гостях у $kazki

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«В гостях у $kazki»: первый съемочный день фотографии
«В гостях у $kazki»: первый съемочный день фотографии
«В гостях у $kazki»: первый съемочный день фотографии
«В гостях у $kazki»: первый съемочный день фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Лилия (Москва)   8.10.2007 - 14:58
Не слишком ли маленький Никита Пресняков для любви к Ходченковой? А вообще прикольно читать далее>>
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