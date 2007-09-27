Совэкспортфильм (Москва) и Фонд Academia Rossica (Лондон) представили первый Фестиваль российского кино в Великобритании.
Фестиваль был организован при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии и Российского посольства в Великобритании и прошел с 27 сентября по 3 октября 2007 года в престижном лондонском кинотеатре Apollo West End, расположенном в самом центре британской столицы.
Фестиваль российского кино проводился в Лондоне впервые.
Программа фестиваля включала фильмы, созданные за последние 2 года и удостоенные наград на международных и национальных кинофестивалях. Специальной программой на фестивале было представлено новое анимационное и документальное кино российских авторов.
По приглашению фонда Academia Rossica в Лондон побывали Павел Лунгин, Ксения Кутепова, Виктор Сухоруков, Виктория Исакова, Евгений Цыганов, Екатерина Федулова, Максим Ушаков, Рената Литвинова, Анна Меликян - чтобы принять участие в презентации фильмов, встречах с британскими зрителями и прессой, а также с членами Британской Академии Театра и Кино (BAFTA) и студентами Британской школы кино и телевидения.
Программа фестиваля российского кино:
ЭЙФОРИЯ
(реж. Иван Вырыпаев), 2006. Драма/мелодрама. Приз за лучший дебют, «Молодой золотой лев» на Венецианском кинофестивале в 2006 г.
ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ
(реж. Вера Сторожева), 2007. Драма. Гран-при, «Золотой Святой Георгий» на Международном Московском кинофестивале.
ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ
(реж. Кирилл Серебренников), 2006. Черная комедия. Первый приз на Национальном Кинофестивале «Кинотавр» в 2006 г; Приз Российской Гильдии Кинокритиков.
ОСТРОВ (реж. Павел Лунгин), 2006. Драма. Фильм был показан на церемонии закрытия Венецианского Кинофестиваля 2006; премия «Золотой Орел» в номинации «Лучший Русский Фильм 2006».
ПИТЕР FM
(реж. Оксана Бычкова), 2006. Романтическая комедия. Приз MTV за лучшую женскую роль, 2006.
БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИЛА (реж. Рената Литвинова), 2005. Мистический триллер. Специальный приз жюри goEast Wiesbaden Film Festival
НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ (реж. Константин Худяков), 2005. Психологическая драма. Приз Русской Академии Ника 2006.
РУСАЛКА (реж. Анна Меликян), 2007. Драма. Приз за лучшую женскую роль, Национальный Кинофестиваль «Кинотавр».
Спонсорами кинофестиваля стали ВТБ Банк Европа, Фонд первого президента России Б.Н.Ельцина, Peter Hambro Mining PLC.
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