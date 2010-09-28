«Иван и Толян». Начало съемок

анонс

6 сентября 1936 года ВЦИК учредил звание "Народный артист" СССР для лиц, "особо отличившихся в деле развития советского театра, музыки и кино". Присвоение почетных званий не было изобретением советской власти.

3 июля 1939

Первая кинороль Бориса Андреева

В июле 1939 года на экраны СССР вышел фильм Ивана Пырьева "Трактористы". Лента имела оглушительный успех у зрителей. Песни из фильма тут же стали народными, вся страна запела песню о трех веселых друзьях-танкистах, а множество молодых парней уезжали из городов в деревни работать на тракторах, чтобы потом служить танкистами.