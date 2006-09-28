Стали известны победители фестиваля "Амурская осень"

На церемонии закрытия четвертого российского кинофорума «Амурская осень» названы все победители. На семь призов претендовали 12 кинокартин и столько же спектаклей.Покорил жюри и зрителей спектакль «Трамвай желание». Именно он забрал приз за лучший спектакль. В нем же Алена Бондарчук, по мнению авторитетных судей, сыграла лучшую женскую роль далеко не юной, но все еще привлекательной Бланш.Лучшей мужской ролью стал авантюрист Лигурио в исполнении Михаила Полицеймако в постановке «Приворотное зелье». Кстати, «Приворотное зелье» судьи, как и «Трамвай желание», отметили дважды. Его постановщик стал лауреатом в номинации «Лучшая режиссерская работа».Из дюжины фильмов гран-при имени Валерия Приемыхова завоевала картина «Живой».В этом году жюри учредило специальный приз для конкурсной программы фильмов «За масштабность замысла». В этой необычной номинации победил фильм «Бегущая по волнам», вольная трактовка произведения Александра Грина.