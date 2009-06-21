В 1932 году выходит документальный фильм «Два океана» — итог длительного и трудного путешествия киногруппы — режиссера В.Шнейдерова, операторов М. Трояновского и Я. Купера — вместе с экипажем ледокола «Александр Сибиряков» , который должен был летом 1932 года пройти Северный морской путь в одну навигацию. В экспедицию киногруппу Шнейдерова включает крупнейший ученый и исследователь Арктики Отто Юльевич Шмидт. За эту работу члены съемочной группы впервые в истории кино были награждены орденами Трудового Красного Знамени.

«Пиратский корабль»

Из дневника В.А.Шнейдерова, режиссера фильма «Два океана» (1932 г.)

29 сентября 1932 года.

...Я только что спустился отогреваться с мостика вниз. Прибегает Купер.

— Трояновский и Чачба остались позади на льдине. Сейчас за ними будут спускать шлюпку.

Вот здорово! Можно снять корабль под парусами с воды. Мчусь к Шмидту. Он на мостике. Рядом капитан.

— Разрешите нам отправиться на шлюпке за оставшимися на льду и заснять корабль под парусами на ходу?

— Ни в коем случае. Шлюпку перегружать нельзя!

— Мы сядем на весла вместо матросов.

— Нельзя.

— Это единственный случай снять корабль под парусами с воды на ходу.

— Нельзя. Вы не поспеете — шлюпку уже спускают.

Человек двадцать тянут шлюпку к фальшборту, поднимают и кидают в воду. Шлюпка падает кормой вниз и уходит под воду. Начинают вычерпывать ведрами воду. Все стрелы заняты под парусами, и другого способа спуска шлюпки нет. Останавливать , корабль нельзя. Он собьется с пути, и его потом не развернуть в нужном направлении.

Через минуту стоим у шлюпки с аппаратом и штативом. Матросы лезут в лодку. Кричу капитану:

— Владимир Иванович, разрешите нам ехать! Мы готовы.

Он машет рукой:

— Ну что сделать с этими киношниками? Они готовы из-за своих кадров поставить корабль на зимовку... Поезжайте, разрешаю.

Вместе с матросами Адаевым и Голубиным идем против ветра к далеким льдинам, на которых чернеют две человеческие фигурки. Наваливаемся на весла... По чистой воде нетрудно. Но вот на нас наплывает полоса нилоса — молодого льда, весла застревают, лед приходится пробивать. Кое-как добираемся до льдины и берем на борт Марка и Чачбу. Пока поворачиваемся, кричу Марку:

— Снимай с ходу! Издали корабль в парусах, с движения.

Марк быстро устанавливает штатив, прикрепляет аппарат и крутит. По ветру, подняв на багре маленький парус и помогая веслами, мы быстро догоняем корабль.

С кормы бросают веревочный трап. Надо лезть наверх. Но соблазн велик, хочется поснимать еще. Снимаем под кормой, как корабль идет по молодому льду. Сквозь воду видно белое пятно обломанного вала. Корабль носом налезает на небольшую льдину и тормозит ход. Воспользовавшись этой задержкой, наваливаемся на весла и мчимся к большой льдине, идущей перед кораблем на расстоянии десяти—пятнадцати корпусов.

Быстро выскакиваем на лед, ставим аппарат и снимаем корабль, идущий прямо на нас с надутыми, устремленными вперед парусами. Потом прыгаем в шлюпку и маневрируем по воде во всех направлениях, пока корабль не равняется с нами и мы можем зацепиться за трап. Все, что надо было снять, снято полностью.