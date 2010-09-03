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Полная ретроспектива фильмов Алексея Балабанова

3 сентября
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3 сентября 2010
С 3 по 27 сентября в кинотеатре «Пионер» прошла первая в России полная ретроспектива Алексея Балабанова «Про чудовищ и людей». В течение месяца были продемонстрированы десять полнометражных картин мастера, которые помогли зрителю проследить эволюцию творчества режиссера и во всеоружии подготовиться к специальному показу фильма Балабанова «Кочегар».
«Проклятый поэт», «самый цельный из художников первого ряда в отечественном кинематографе», «великий режиссер» – как только не характеризовали Алексея Балабанова критики ведущих изданий. Очевидно одно: Балабанов – значительный режиссер, один из немногих отечественных кинематографистов, к кому в полной мере можно отнести французское определение auteur.
В России нет второго режиссера с таким разнородным и неочевидным корпусом работ. Первые картины Балабанова – эстетские экранизации классики европейского модернизма («Счастливые дни» по Беккету и «Замок» по Кафке). Не менее любим интеллектуалами утонченный и декадентский фильм «Про уродов и людей» (специальный приз «Кинотавра» и премии «Ника» за лучший фильм и лучшую режиссуру). А своеобразная трилогия «Брат» - «Брат 2» - «Война» стала поистине народным хитом, разошедшимся на цитаты. Работал Балабанов и в самых разных жанрах: в его фильмографии, например, есть мелодрама («Мне не больно») и комедия («Жмурки»).

Ретроспектива – это возможность проследить творческий путь режиссера, связать сквозные мотивы, получить наилучшее представление о представленной им картине мира. Программу венчает специальный показ нового фильма Балабанова «Кочегар», в котором он возвращается к важным для себя темам. Эта картина получила специальный приз жюри фестиваля «Окно в Европу» с формулировкой «за высокое профессиональное мастерство».

Фильмы будут представлены создателями и съемочной группой (среди гостей ожидаются Сергей Сельянов, Виктор Сухоруков и другие)

Расписание:
3 сентября, 21.00 «Счастливые дни» (повтор - 6 сентября, 11.30)
4 сентября, 21.00 «Брат» (повтор - 7 сентября, 11.30)
5 сентября, 21.00 «Мне не больно» (повтор - 8 сентября, 11.30)
10 сентября, 21.00 «Груз 200» (повтор - 13 сентября, 11.30)
11 сентября, 21.00 «Брат 2» (повтор - 14 сентября, 11.30)
12 сентября, 21.00 «Замок» (повтор - 15 сентября, 11.30)
17 сентября, 21.00 «Жмурки» (повтор - 20 сентября, 11.30)
18 сентября, 21.00 «Война» (повтор - 21 сентября, 11.30)
19 сентября, 21.00 «Морфий» (повтор - 22 сентября, 11.30)
24 сентября, 21.00 «Про уродов и людей» (повтор – 27 сентября, 11.30)
25 сентября, 21.00 «Кочегар»

ПРОГРАММА РЕТРОСПЕКТИВЫ:

«Счастливые дни», Драма, 86 мин., СССР, 1991
Режиссер: Алексей Балабанов
В ролях: Виктор Сухоруков, Лика Неволина, Евгений Меркурьев, Генрих Тейх, Николай Лавров
Пустынный, как будто вымерший Петербург вне времени и вне эпох - провалы окон облупившихся старинных домов, провалы дверей трамваев без пассажиров, грохочущих неизвестно куда по совершенно безлюдным улицам. По этим улицам, мимо этих домов и этих трамваев, одиноко бредет ОН - человек без имени, без памяти, без прошлого и без друзей. Те редкие люди, с кем пересекся его путь, называют его по-разному: одни - Степаном Степановичем, другие - Петром, а хрупкая белокурая девушка, подсевшая к нему однажды на заснеженном кладбище, называет его Борей и говорит, что ждет от него ребенка. Все чего-то хотят от него, он же хочет лишь одного - найти себе комнату, где просто смог бы жить. Но и эта такая простая цель оказывается такой недостижимой... «Фильм «Счастливые дни», наполненный меланхоличным абсурдом безвременья, никаких политических бурь не вызвал. Но в них тоже содержался вызов — только эстетический. Картина одновременно рождала чувство клаустрофобии и пугающей свободы: именно это сочетание определяет режиссерскую манеру Балабанова и отличает от других российских режиссеров его поколения, стиль которых страдает либо герметичной зажатостью, либо бесформенной вседозволенностью», Андрей Плахов («Режиссеры настоящего»).

«Замок», Драма, 110 мин., Россия/Германия/Франция, 1994
Режиссер: Алексей Балабанов
В ролях: Николай Стоцкий, Светлана Письмиченко, Виктор Сухоруков, Анвар Либабов
Экранизация самого знаменитого романа Франца Кафки. Господин Землемер приглашен Замком для ведения соответствующих работ. Прибыв в Деревню, он с удивлением обнаруживает, что здесь его никто не ждет. Попытки доказать свои права наталкиваются на стену непонимания. Желание проникнуть в загадочный Замок все сильнее овладевает героем... Авторы фильма рискнули закончить недописанный в свое время роман. «(…) его «Замок» — не психоделика кафкианская, а противостояние безумию окружающей среды, стоическая оборона собственного мира, того, что всегда с тобой. Это не экранизация незавершенного романа Кафки «Замок». Это экранизация того романа, который мы получили в свое время (в наше время) по почте в обложке журнала "Иностранная литература" и сами отнесли в переплетную мастерскую», Виктория Белопольская («Сеанс»).

«Брат», Боевик, 100 мин., Россия, 1997
Режиссер: Алексей Балабанов
В ролях: Сергей Бодров, Виктор Сухоруков, Светлана Письмиченко
Демобилизованный из армии Данила Багров возвращается в родной город. Скучная, однообразная жизнь провинции не может устроить крепкого русского парня, и он решает поехать в Питер, чтобы испытать себя. Тем более, что там, по слухам, уже давно процветает его старший брат. Но «новая русская» жизнь северной столицы оказывается слишком неожиданной, а родной брат Данилы зарабатывает на жизнь заказными убийствами. Даниле предстоит многое узнать и со многими разобраться... «В наше кино пришел человек, которому суждено стать олицетворением Времени и Поколения. И очень хорошо, что Бодров-младший не артист. Игра ему противопоказана. Он должен просто быть. И если в «Кавказском пленнике» органичность этого кинобытия оказалась убедительнее блистательного таланта Олега Меньшикова, то в «Брате» с Бодровым сопоставить некого», Сергей Лаврентьев («Культура»).

«Про уродов и людей», Драма, 95 мин., Россия, 1998
Режиссер: Алексей Балабанов
В ролях: Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, Лика Неволина, Динара Друкарова, Алеша Дё
Начало двадцатого века. Две благополучные с виду семьи. И загадочный Иоган, владелец фотостудии, в подвальном помещении которой создан некий фотографический театр Маркиза де Сада. Где снимаются фотографические открытки с униженной наготой человеческого тела, вызывающие похоть и злорадствующее торжество власти. Взгляд фотографа, умеющий увидеть в девочке ангельские кудри и милую улыбку, и тот же взгляд, разлагающий тело, взгляд порнографа. Иоган, отмеченный дьяволом, Иоганн, убивающий душу. Именно он постепенно разрушает благополучие семей и превращает обычных людей в уродов. И аромат порока охватывает мир... Специальный приз фестиваля «Кинотавр». «Философский гротеск Алексея Балабанова получает сразу две «Ники» — за лучший игровой фильм и лучшую режиссерскую работу. Фильм Алексея Балабанова признан главным событием прошедшего киногода. Это становится сенсацией — столь вызывающе герметичная и мизантропическая лента, казалось, была обречена на участь лабораторного опуса, не претендующего на национальные премии и официальное признание», Олег Ковалов («Новейшая история отечественного кино»).

«Брат 2», Боевик, 127 мин., Россия, 2000
Режиссер: Алексей Балабанов
В ролях: Сергей Бодров, Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Ирина Салтыкова, Кирилл Пирогов
Второй фильм о герое 90-х. Участвуя в программе на телевидении, Данила Багров встречает своих друзей по Чечне. Одного из них внезапно убивают. Данила знает, что у убитого были неприятности из-за брата-хоккеиста, играющего за американский клуб. Данила должен разобраться. Теперь его фото ходит по рукам русской и американской мафий. Новоявленные «Аль Капоне» с ужасом осознают, что нарвались на настоящего профессионала... «Брат-2 мог появиться лишь после того, как стало ясно, что диалог двух миров, на котором строился Брат, закончился ничем. Музыка, Голос оставляют героя. «Но если и музыка нас покинет, что станется с нашим миром?» В отличие от Брата, мир Брата-2 монологичен, самодостаточен и, в своей самодостаточности — самодоволен», Евгений Марголит («Новейшая история отечественного кино»).

«Война», Военная драма, 120 мин., Россия, 2002
Режиссер: Алексей Балабанов
В ролях: Алексей Чадов, Иэн Кэлли, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Бодров
Он был солдатом на чеченской войне. В плену он стал рабом. Его отпустили и сказали - не приходи больше. Но он вернулся... «… Балабанов еще раз доказал, что он — кинематографист от бога или от дьявола. Ингеборга Дапкунайте в роли «кавказской пленницы» получила сцену купания в горном потоке, достойную Мэрилин Монро из «Ниагары». Река жизни и смерти — самый сильный образ всей картины: реванш за неснятый, катастрофически прерванный фильм Балабанова, который так и назывался — «Река», Андрей Плахов («Режиссеры настоящего»).

«Жмурки» Криминальная комедия, 105 мин., Россия, 2005
Режиссер: Алексей Балабанов
В ролях: Алексей Панин, Дмитрий Дюжев, Никита Михалков, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков
90-е годы ХХ века. Эпоха «стрелок», нарядов от Версаче и шестисотых «мерсов». Если «Бумер» расставался с ней на полном серьезе, то «Жмурки» прощаются, смеясь. Сюжет фильма крутится вокруг чемоданчика с героином. Саймон и Сергей либо вернут его Михалычу - главному местному авторитету (неожиданная роль Никиты Михалкова), либо распрощаются с жизнью. Два молодых беспредельщика знают только один способ конкурентной борьбы - выстрел в голову... «"Жмурки" — смесь комедии масок... Гайдая с тарантиновскими — но на наш манер — "Бешеными псами". Из последних и прямая цитата: привязанный к стулу чернокожий с окровавленным ухом. Такой же отморозок, бандит, недоросль, как у них — белокожие WASPы. А у нас, и теперь у Балабанова, — чисто русские парни. Ибо перед законами жанра все равны. А мир, конечно, несправедлив», Зара Абдуллаева («Искусство кино»)

«Мне не больно», Мелодрама, 104 мин., Россия, 2006
Режиссер: Алексей Балабанов
В ролях: Рената Литвинова, Александр Яценко, Никита Михалков, Дмитрий Дюжев
Трое друзей стоят на пороге шикарного дома в центре большого города. Они молоды, полны сил и энергии, у них есть талант, сноровка, жажда жизни и у них есть все, кроме денег. Впрочем, за этим они сюда и пришли - предложить услуги дизайнера хозяйке дома. Натэлла Антоновна тоже молода, но, кажется, жизнь ей уже успела наскучить. По крайней мере, так было до встречи с Мишей. Он помог ей снова влюбиться в жизнь, а она нашла ему и его друзьям интересную работу. Богатые клиенты, дорогие обеды, огромные гонорары - друзья об этом и не мечтали. И самое главное - она любит его! Но при этом скрывает что-то очень важное, что неизбежно повлияет на их будущее. «"Мне не больно" следовало бы назвать "Мелодрамой", просто и честно. Алексей Балабанов возвращает жанру классическую простоту, выбрав самый мелодраматический изо всех мелодраматических сюжетов. Любовь с первого взгляда между чистым, наивным юношей и обреченной содержанкой», Михаил Трофименков («КоммерсантЪ»)

«Груз 200», Триллер, 90 мин., Россия, 2007
Режиссер: Алексей Балабанов
В ролях: Агния Кузнецова, Алексей Полуян, Юрий Степанов, Леонид Громов, Алексей Серебряков
СССР. 1984 год. Финал советской эпохи. Провинция. После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии. Свидетелей нет. Виновные не обнаружены. В этот же вечер в доме на окраине города происходит жестокое убийство. Виновный - хозяин дома. Оба расследования поручены капитану милиции Журову... ««Груз 200» — лучший фильм Балабанова. На мой вкус он лучше и первого «Брата» и даже «Уродов» — и это точно самый главный и важный в русском кино за последнюю пятилетку. Страшный как смерть. Совершенно гениальный», Роман Волобуев («Сеанс»)

«Морфий», Драма, 112 мин., Россия, 2008
Режиссер: Алексей Балабанов
В ролях: Леонид Бичевин, Ингеборга Дапкунайте, Светлана Письмиченко, Андрей Панин, Сергей Гармаш
Экранизация цикла рассказов Булгакова «Записки юного врача». 1917 год, время смуты, революции, надежд и потерь. В больницу уездного города N приезжает 23-х летний доктор Поляков. Однажды борясь за жизнь пациента, Поляков ставит под угрозу свою, спасает его укол морфия - самого сильного наркотика. Но Поляков не верит, что пагубное пристрастие может возникнуть у здравомыслящего человека, тем более у врача... «За последние два года Балабанов снял, кажется, два самых сильных своих фильма: «Груз-200» и «Морфий». Последний на мой взгляд даже сильней «Груза» по пониманию природы кино, по тому, как передано ощущение того, что пережила Россия в начале прошлого века. Я убеждена, что последними картинами Балабанов закрепил за собой право называться крупнейшим русским режиссером и одним из самых крупных режиссеров Европы. То, что Европа ещё этого не поняла, ее личное дело. Потом будет стыдно и жаль, что она его пропустила», Авдотья Смирнова («Сеанс»)

«Кочегар», Драма, 83 мин., Россия, 2010
Режиссер: Алексей Балабанов
В ролях: Михаил Скрябин, Юрий Матвеев, Александр Мосин, Аида Тумутова, Анна Коротаева
Петербург, середина 90-х годов XX века. Старая кочегарка на окраине города, в которой живет молчаливый "Якут", ветеран Афганистана, майор в отставке. Теперь он работает кочегаром, а в свободное время на печатной машинке неумело набирает свой рассказ. Однако затворника-кочегара часто посещают самые разные гости. «Простой и лаконичный «Кочегар», в главном герое которого, скупом на внешнее проявление эмоций и безжалостном, особо изощренные киноведы могут усмотреть явные параллели с самим Алексеем Балабановым, возможно, не шокирует слабонервных так, как “Груз 200”», Лидия Маслова («КоммерсантЪ»).

пресс-служба к/т "Пионер"
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персоны
Алексей БалабановСергей СельяновВиктор Сухоруков
фильмы
БратБрат-2ВойнаГруз 200ЖмуркиЗамокКочегарМне не больноМорфийПро уродов и людейСчастливые дни

обсуждение >>
№ 2
мальтеев валера (балтийск калининградской)   12.08.2011 - 18:56
здравствуйте Алексей посмотрели с супругой Ваш КОЧЕГАР огромное спасибо мы под впечатлением. Вы как всегда на высоте продолжайте в том же духе. Все Ваши фильмы пересматриваем по несколько раз. Удачи... читать далее>>
№ 1
михаил л (Йошкар-Ола)   9.12.2010 - 09:06
Посмотрел кочегар. Пахнуло шизофренией. Кто болен? Это не кино. О чем этот фильм? Зачем потрачены деньги? Если балабанов снимает кино для себя, то зачем выносить такие "шедевры" на экран. Сидел... читать далее>>
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