Ялта вновь станет кинематографической столицей

Фестиваль «Кино-Ялта-2008» стартовал показом сразу двух новых российских картин: фильмом Алексея Учителя «Пленный» и фильмом Олега Фомина «Господа офицеры. Спасти императора».

Церемония открытия проходила на двух площадках – Ялтинской набережной и в театре им. А.П. Чехова. На Ялтинской набережной собралось небывалое количество зрителей – около 3 тысяч человек. Публику приветствовали участники «Кино-Ялты-2008»: председатель жюри, режиссер Павел Чухрай, актер Евгений Стычкин, продюсер Алексей Рязанцев, член жюри Алексей Дивеев-Церковный и др. Генеральный продюсер фестиваля Ренат Давлетьяров поздравил всех с открытием и поблагодарил собравшихся на площади отдыхающих за такой интерес и внимание к фестивалю: «Несмотря ни на какие трудности, фестиваль будет! И мы сделаем все для того, чтобы Ялта вновь получила статус кинематографической столицы».

На ковровой дорожке церемонии открытия в театре им. А. П. Чехова зрители фестиваля встречали гостей: жюри от украинской стороны – киноактера Алексея Дивеева-Церковного, кинопродюсера, президента Ассоциации продюсеров Украины – Алексея Серкова, заслуженную артистку Украины Ольгу Сумскую, - от российской стороны – режиссеров Бахтиера Худойназарова, Георгия Шенгелия, актеров Евгения Стычкина, Ольгу Сутулову, Наталью Наумову, режиссеров Алексея Учителя, Евгения Звездакова и др.

Вел церемонию режиссер-постановщик Алексей Агранович. По словам самого Аграновича, делая 48-ю в жизни церемонию, очень трудно придумать что-то новое и необычное. Однако ему удалось создать совершенно не свойственную таким мероприятиям уникальную камерную атмосферу и найти российско-украинский фестивальный символ – березу. В день открытия фестиваля на сцене театра им. А.П.Чехова в Ялте на березе выросли яблоки – официальный символ фестиваля «Кино-Ялта». Председатель жюри Павел Чухрай, обращаясь к гостям, признался в любви к Крымской земле и заметил: «Россия и Украина – страны, несомненно, разные, но культурное пространство все равно у нас одно. И фестиваль – прекрасная возможность еще раз продемонстрировать это».