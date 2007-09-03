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Премьера сериала «Школа №1»!

3 сентября
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3 сентября 2007
Это не просто школа. Это – настоящая школа выживания. В ней есть место только сильным, слабых здесь не терпят. В школе №1 учатся дети богатых и знаменитых. У этих подростков есть все, что они пожелают.
Они – отпрыски сильных мира сего – пользуются своим привилегированным положением, которое обеспечивают им деньги родителей. Девочки одеваются по последней моде, щеголяя в нарядах от кутюр и с сумочками из крокодиловой кожи. Парни тоже от них не отстают. Однако, несмотря на элитный статус школы, среди «золотой молодежи» все-таки учится треть ребят из самых обычных российских семей – дети тех, кто прописан в этом районе.
Итак, 1 сентября. Начало нового учебного года. В элитную школу приходят новички из семьи военных – Витя и Вика, брат и сестра. Правда, Вика – приемная дочь семьи Строевых. Ее погибший отец был другом отца Вити. Новенькие сразу же оказываются в центре внимания обитателей школы. Они выглядят не так, как их «товарищи»: одеты просто, не страдают «звездной болезнью».
Авторитет среди мальчиков в школе – Егор. Он всегда и во всем «гнет свою линию», думает, что ему все дозволено. Егор пытается сорвать 1 сентября, угрожает самоубийством всем собравшимся перед зданием школы на торжественную линейку и шантажирует директора...
«Школа №1» – сериал о богатых и бедных, о детях и родителях, о сверстниках, о дружбе и предательстве, а главное – о любви.
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Школа №1

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Премьера сериала «Школа №1»! фотографии
Премьера сериала «Школа №1»! фотографии
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обсуждение >>
№ 6
дашулькинс (москва)   5.09.2010 - 22:43
скажите пожалуйста где вы посмотрели этот сериал читать далее>>
№ 5
Риза (Махачкала)   10.03.2009 - 23:36
Салют,кто знает когда будеь продолжение сериала?,очень нравится,но почему-то резко прекратили показывать.Ждемс Продолжения с нетерпением? читать далее>>
№ 4
Евгения Овсефян (Самарканд)   23.01.2009 - 21:01
Пожалуйста,скажите имя певицы которая исполняет саунд-трек к сериалу ,который звучит в конце.Обожаю её,и хочу скачать.Помогите Люди! читать далее>>
№ 3
Дашулька (СПб)   16.01.2009 - 14:11
скажите плиз, что за пенся играет в конце этого сериала? она мне оч нравится! хочу скачать, но не наю кто поет! читать далее>>
№ 2
sasha (tashkent)   1.10.2007 - 01:02
klassniu , seriyal mne ochen nravitsya, smotru s udovolstviem , kajdiu den jdu 5 chasov)) osobenno , nravitsya KRISTINA! ona vopshe klevaya- krasotka! читать далее>>
Всего сообщений: 6
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