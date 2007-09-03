В 30 лет все только начинается!

анонс

23 июля 2006 года на Алтае завершились Всероссийские Шукшинские Дни. Подведены итоги VIII Шукшинского кинофестиваля, который проходил в Барнауле и Бийске. Победителем стала картина петербугского режиссера Андрея Кравчука "Итальянец", обошедшая пять новых отечественных кинофильмов: «Мне не больно» Алексея Балабанова, «Перегон» Алексея Рогожкина, ««Фартовый» Владимира Янакина, «Последний забой» Сергея Боброва и «Птицы небесные» Татьяны Фирсовой.

8 октября 2006

Любить - воспрещается

Из воспоминаний Михаила Наумовича Калика: "Мне было двадцать четыре года, когда я учился в мастерской Григория Александрова на режиссерском факультете ВГИКа. Сюжет для той поры достаточно будничный: четверых студентов обвинили в создании некой «молодежной террористической организации».